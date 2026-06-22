باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - سحر بنی‌عامریان، کارشناس تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: کودکان زیر ۵ سال جزء گروه‌های آسیب‌پذیر در شرایط بحران مانند وقوع سیل، جنگ یا زلزله محسوب می‌شوند. کودکان رشد بالایی دارند و نیاز به تغذیه در این گروه بیشتر است.

به گفته وی، احتمال ایجاد اختلال در رشد کودکان زیر ۵ سال در شرایط بحران به دلیل مسائل تغذیه‌ای وجود دارد.

بنی‌عامریان تصریح کرد: مداخلات درمانی و تغذیه در کودکانی که دچار سوءتغذیه در شرایط بحران شده‌اند، باید در کم‌ترین زمان ممکن انجام شود.

وی ادامه داد: همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که غربالگری سوءتغذیه کودکان باید مورد توجه کافی قرار بگیرد.