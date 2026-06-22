باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر، روز دوشنبه در گفت‌و‌گو با شبکه الجزیره، یادداشت تفاهم بین ایالات متحده و ایران را کلید پایان دادن به درگیری مسلحانه و مبنایی برای مذاکرات بیشتر دانست. وی گفت که مذاکرات در بورگن‌استوک سوئیس شامل موضوعاتی مانند وضعیت هسته‌ای ایران، صلح در خاورمیانه و تنگه هرمز بوده است. نخست‌وزیر قطر از پاکستان و سایر شرکای منطقه‌ای برای تلاش‌هایشان در دستیابی به این توافق تمجید کرد.

پیش از این در روز دوشنبه و پس از دور دیگری از مذاکرات در بورگن‌استوک، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور ایالات متحده، اعلام کرد که ایران با بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به این کشور موافقت کرده است.

وزرای قطر و فرانسه در حاشیه نشست بورگن‌استوک درباره ثبات خاورمیانه گفت‌و‌گو کردند

شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر، در حاشیه نشست بورگن‌استوک در سوئیس با ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، دیدار و گفت‌و‌گو کرد. این دو مقام درباره آخرین تحولات خاورمیانه با تمرکز بر تلاش‌ها برای «تحکیم امنیت و ثبات» پس از امضای یادداشت تفاهم بین واشنگتن و تهران رایزنی کردند.

شیخ محمد بر حمایت کامل قطر از مذاکرات جاری ایران و آمریکا تأکید کرد و گفت که دوحه از «گفت‌و‌گو و ابزار‌های مسالمت‌آمیز به عنوان مسیری برای دستیابی به راه‌حل‌های پایدار» برای مسائل حل‌نشده بین دو طرف حمایت می‌کند.

منبع: الجزیره