باشگاه خبرنگاران جوان - در مناطق مختلف دره اردن، آب و زمین دیگر تنها منابعی برای کشاورزی نیستند، بلکه به ابزاری در منازعه‌ای گسترده‌تر تبدیل شده‌اند. کشاورزان فلسطینی از قطع آب مزارع، محدودیت دسترسی به مراتع و کاهش شدید منابع آبی سخن می‌گویند؛ اقداماتی که به نابودی محصولات، افزایش هزینه‌های زندگی و دشوارتر شدن ادامه حضور در این مناطق منجر شده است.

همزمان، اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌های مرتبط با شهرک‌های اسرائیلی، بخش‌های وسیعی از اراضی کشاورزی و مناطق چرای دام را تحت تأثیر قرار داده است. به گفته ساکنان محلی، مجموعه این سیاست‌ها تنها یک فشار اقتصادی نیست، بلکه تلاشی برای تغییر واقعیت جمعیتی و جغرافیایی منطقه از طریق فرسایش تدریجی شرایط زندگی فلسطینیان به شمار می‌رود.