مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت، از آغاز عملیات اجرایی فاز دوم توسعه میدان مشترک آزادگان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نصراله زارعی با اشاره به جایگاه راهبردی میدان آزادگان اعلام کرد: آزادگان بزرگ‌ترین میدان مشترک نفتی کشور است و توسعه آن نقشی تعیین‌کننده در صیانت از منافع ملی، افزایش تولید و ارتقای ضریب بازیافت مخزن دارد. از همین رو، اجرای فاز دوم توسعه این میدان در اولویت برنامه‌های شرکت مهندسی و توسعه نفت قرار گرفته است.

وی افزود: اکنون مطالعات تکمیلی، برگزاری مناقصه‌ها، تأمین تجهیزات و اخذ مجوز‌های مورد نیاز به‌صورت هم‌زمان در حال اجراست تا عملیات اجرایی پروژه با حداکثر سرعت و دقت پیش برود.

مدیرعامل شرکت متن با تشریح برنامه‌های مرحله نخست این طرح اظهارداشت: نصب ۴۰ دستگاه پمپ درون‌چاهی، تعمیر ۱۰ حلقه چاه تولیدی و اجرای برنامه گسترده انگیزش چاه‌ها از مهم‌ترین اقدام‌های پیش‌بینی شده در این مرحله است که با اجرای آن، افزایش حدود ۴۰ هزار بشکه‌ای تولید روزانه نفت در بازه زمانی ۱۸ ماهه هدف‌گذاری شده است.

زارعی حجم سرمایه‌گذاری این مرحله را حدود ۵۵۰ میلیون دلار اعلام کرد و افزود: تأمین مالی طرح از طریق ظرفیت‌های داخلی و مشارکت شبکه بانکی کشور دنبال می‌شود و تلاش خواهیم کرد با استفاده حداکثری از توان پیمانکاران و سازندگان ایرانی، پروژه را در کوتاه‌ترین زمان به بهره‌برداری برسانیم.

وی با اشاره به استفاده از فناوری‌های نو در این پروژه گفت: برای نخستین بار در مقیاس گسترده، استفاده از سامانه‌های فرازآوری مصنوعی و پمپ‌های درون‌چاهی (ESP) در میدان آزادگان در دستور کار قرار گرفته است که این اقدام افزون‌بر افزایش تولید، نقش مهمی در پایداری تولید و بهبود عملکرد مخزن در سال‌های آینده خواهد داشت.

مدیرعامل متن در ادامه افزود: یکی از سیاست‌های اصلی ما در اجرای این پروژه، اتکا به توان فنی و صنعتی داخل کشور است. بخش عمده تجهیزات مورد نیاز شامل لوله‌های جدار چاهی، تجهیزات سرچاهی و بسیاری از اقلام راهبردی را سازندگان ایرانی تأمین خواهند کرد که افزون‌بر حمایت از تولید داخل، سبب کاهش وابستگی خارجی و صرفه‌جویی ارزی می‌شود.

زارعی با اشاره به اهمیت رعایت الزام‌های محیط زیستی در اجرای طرح گفت: همجواری میدان آزادگان با تالاب هورالعظیم مسئولیت ما را دوچندان می‌کند. ازاین‌رو، همه فعالیت‌های اجرایی با رعایت استاندارد‌های محیط زیستی، استفاده از روش حفاری خوشه‌ای، مدیریت پسماند‌ها و پایش مستمر محیط زیست انجام خواهد شد.

وی یادآور شد: توسعه آزادگان فقط یک پروژه به‌منظور افزایش تولید نیست، بلکه بخشی از راهبرد کلان کشور برای بهره‌برداری بهینه از مخازن مشترک و افزایش ضریب بازیافت ذخایر ملی است. افزایش تولید و بازیافت در این میدان، ارزش اقتصادی قابل توجهی برای کشور ایجاد خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت در پایان گفت: با آغاز عملیات اجرایی فاز دوم توسعه آزادگان، فصل جدیدی در توسعه میدان‌های غرب کارون آغاز شده است. اطمینان داریم با تکیه بر دانش متخصصان ایرانی، ظرفیت‌های داخلی و همکاری پیمانکاران و سازندگان کشور، این پروژه به یکی از طرح‌های موفق صنعت نفت در سال‌های پیش‌رو تبدیل شود.

منبع: شرکت مهندسی و توسعه نفت