باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران در آیین بزرگداشت روز ملی اصناف با حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهور و سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: در همین مدت به ۸۰ هزار پرونده شکایت مردمی رسیدگی قرار گرفت و متخلفان به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

وی ادامه داد: بخشی از افزایش قیمت ها ناشی از خسارت به واحدهای تولیدی و آثار جنگی، افزایش هزینه های توزیع و حمل و نقل کالاست و این تخلف صنفی محسوب نمی شود.

رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه بین گرانی و گرانفروشی تفاوت وجود دارد، گفت: اصناف در دوره جنگ تحمیلی در کنار دولت و مردم ایستادگی کردند در همین راستا چهار هزار و ۵۶۰ واحد صنفی در سراسر کشوردچار آسیب شد که خسارت این واحدها حدود ۲ هزار و ۱۷۹ میلیارد تومان برآورد شده است.

وی اضافه کرد: واحدهای صنفی که دچار آسیب های جزئی از جنگ تحمیلی شده بودند خودشان به صورت اقدام به بازسازی کردند.

نوده فراهانی با اشاره به مشکلات اصناف گفت: امروز واحدهای صنفی با مسائل متعددی از جمله چالش های ساختاری، کاهش قدرت خرید مردم، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، مسائل بیمه ای و مالیاتی و ناترازی انرژی روبرو هستند.

وی تاکید کرد: حمایت از اصناف حمایت از یک بخش اقتصادی نیست بلکه حمایت از تولید و امنیت اقتصادی است از دولت درخواست می کنیم تا بسته حمایت از اصناف و بازاریان را در اولویت قرار دهد و به تسهیل گری در فضای کسب و کار و کاهش تصدی گری ها کمک کند.

رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به سخنان رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت: مردمی سازی اقتصاد یکی از مطالبات رهبر شهید بود که باید در عملیاتی سازی آن همه بخش ها لبیک بگوییم تا شاهد توسعه اشتغال و رفع موانع باشیم.

وی عنوان کرد: جامعه بزرگ اصناف یک شبکه اقتصادی نیست بلکه تاریخی و فرهنگی است که از بطن مردم برخواسته و در طول تاریخ در صف نخست همراهی با مردم و دولت قرار گرفته است از این رو امروز باید به جایگاه راهبردی اصناف توجه ویژه شود.

نوده فراهانی سهم اصناف در اشتغال کشور را ۵۴ درصد عنوان کرد و گفت: سه میلیون واحد صنفی با بیش از هفت میلیون نفر جمعیت در شبکه بزرگ اصناف قرار دارند پایداری این بخش به معنای پایداری در معیشت و ثبات اقتصادی کشور است بنابراین هرگونه اختلال در شبکه اصناف به بازار صدمه وارد می کند.