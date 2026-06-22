شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مسئولان درخواست کرد تا نسبت به کاهش سن بازنشستگی بیمه روستاییان اقدام کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - از جمله مهم‌ترین افراد و اقشاری که در چرخه اقتصادی کشور، نقشی موثر داشته کشاورزان، عشایر و روستاییان هستند و همین مهم، ضرورت این امر را ایجاب می‌نمود تا برای ایجاد شرایط رفاهی بیشتر، توجه ویژه‌ای به این افراد شود. به همین منظور آ صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر و کشاورزان، از سوی دولت، راه اندازی شد تا آنها با مشکلات کمتری مواجه شوند.
اما با توجه به اینکه روستاییان برای آبادانی روستا‌ها زحمات بسیاری متحمل می‌شوند، آنها مجبورند تا سن ۶۵ سالکی بیمه بازنشستگی پرداخت کنند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار کاهش سن بازنشستگی روستاییان شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام هنوزهیچ قانون رسمی برای کاهش سن بازنشستگی روستاییان تصویب و یا اجرا نشده و همچنان در سن ۶۵ سالگی با حداقل ۱۵ سال است. لطفا پیگیری کنید.

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برچسب ها: سن بازنشستگی ، بیمه بازنشستگی ، سوژه خبری
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۱ ۰۱ تير ۱۴۰۵
سلام چرا به فکر روستاییان نیستید من بعد پنج سال من با دوتومن چی بخریم وقطی سرپرست فوت کرده یکم بفکر مردم روستایی فقیر بدبخت باشید
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