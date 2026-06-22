باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه بهرامی اظهار کرد: تأمین وسایل کمک توانبخشی مورد نیاز افراد دارای معلولیت یکی از مهم‌ترین اولویت‌های سازمان بهزیستی است که همواره با رویکرد عدالت‌محوری و بر اساس نیازسنجی جامعه هدف در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: در سال ۱۴۰۴ اعتباری معادل ۲۲۰ میلیارد ریال برای تأمین تجهیزات و وسایل کمک توانبخشی افراد دارای معلولیت اختصاص یافت که در مقایسه با سال ۱۴۰۳ بیش از ۵۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.

معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی کردستان با اشاره به نحوه توزیع این اعتبارات گفت: ۱۱ درصد از اعتبار تخصیص‌یافته صرف تأمین وسایل مورد نیاز افراد دارای اختلال شنوایی از جمله سمعک و باتری سمعک شد.

بهرامی ادامه داد: ۸۰ درصد از اعتبارات نیز به افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی اختصاص یافت که شامل پرداخت کمک‌های موردی و تأمین اقلامی مانند ویلچر برقی، ویلچر معمولی، عصا، تشک مواج و واکر بود.

وی یادآور شد: ۹ درصد از اعتبارات نیز برای تأمین وسایل مورد نیاز افراد دارای اختلال بینایی هزینه شد که از جمله این اقلام می‌توان به برجسته‌نگار، درشت‌نمای دستی، عصا و سایر تجهیزات کمک‌بینایی اشاره کرد.

بهرامی تأکید کرد: افزایش اعتبارات حوزه تأمین وسایل کمک توانبخشی در سال ۱۴۰۴ نقش مهمی در پاسخگویی به نیاز‌های افراد دارای معلولیت و ارتقای کیفیت زندگی آنان داشته است.

منبع:اداره کل بهزیستی استان کردستان