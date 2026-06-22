اداره کل امور غیرنظامی فلسطین (وابسته به تشکیلات خودگردان) اعلام کرد که نیروهای اسرائیلی پیکر دو نوجوان فلسطینی را که در نزدیکی یک شهرک غیرقانونی در کرانه باختری اشغالی به ضرب گلوله کشته شدهاند، در اختیار دارند.
خبرگزاری رسمی فلسطین (وفا) هویت این دو نفر را «عیسی عرفات اسماعیل عوض» (۱۹ ساله) و «رضا سامی حسن عوض» (۱۵ ساله) اعلام کرد. ارتش اسرائیل نیز با تأیید این رویداد، آن را در چارچوب یک «عملیات ضدتروریسم» توصیف کرده است.
جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس)، با صدور بیانیهای در واکنش به تیراندازی نظامیان اسرائیلی به دو نوجوان فلسطینی در شمال الخلیل (کرانه باختری)، تأکید کرده است که کشتار هدفمند جوانان و کودکان -همانند آنچه در شهر الخلیل رخ داد- نشاندهنده تداوم جنایتهای وحشیانه دولت اشغالگر است که سیاست قتل و ترور را در پیش گرفته است.
حماس تصریح کرده که تلاشهای مذبوحانه و ناامیدانه رژیم صهیونیستی برای خاموش کردن شعله مقاومت در کرانه باختری، محکوم به شکست است.
این جنبش، شهادت این دو نوجوان را تسلیت گفته و تأکید کرده که جنایتهای سازمانیافته اشغالگران، نه تنها مردم را نمیترساند، بلکه بر استقامت، عزم و اراده ملت فلسطین برای دفاع از حقوق خود و مقابله با تجاوزات میافزاید.
حماس از مردم فلسطین در الخلیل و سراسر کرانه باختری خواسته است که همه اشکال مقاومت را تشدید کنند، در نقاط درگیری با اشغالگران حضور پررنگتری داشته باشند، با تروریسم صهیونیستی مقابله کنند و مانع تجاوزات شهرکنشینان شوند.
لازم به ذکر است که این دو نوجوان در نزدیکی شهرک صهیونیستی «کرمی تسور» هدف گلوله قرار گرفتند و پیکرهای آنها نیز توسط نظامیان اشغالگر توقیف شده است.
منبع: الجزیره