باشگاه خبرنگاران جوان - علی رزازی در نشست خبری با بیان اینکه بسیاری از مطالبات و مسائل استان با حضور استاندار تهران در هیئت دولت با سرعت بیشتری پیگیری میشود، اظهار کرد: تهران امروز به جایگاهی رسیده که بسیاری از موضوعاتی که سالها به عنوان گره و مسئله مطرح بودند، در حال حل شدن هستند.
وی با ابراز امیدواری از اینکه بتوانیم از این مسیر، باری از دوش مردم برداریم و امنیت، آسایش و رفاه بیشتری را برای شهروندان به ارمغان بیاوریم، ادامه داد: تهران، تهرانی شد که در تکتک محلات آن اتفاقات مبارکی شکل گرفته است؛ مردمی که در کنار یکدیگر به عنوان دایهداران اصلی محلات، مسائل را شناسایی و منتقل میکنند و با استفاده از ظرفیتهای موجود برای حل مشکلات به یک خرد جمعی و قوه عاقله در محلات دست یافتهاند.
سخنگوی استانداری تهران با اشاره به حوادث ماههای اخیر، گفت: تهران روزهای سختی را پشت سر گذاشت؛ از دیماه پرحادثه تا جنگ تحمیلی سوم، اما به لطف صلابت نیروهای مسلح و اقتداری که مردم در خیابانها به نمایش گذاشتند، ایران در جهان به عنوان نماد همبستگی و ایستادگی شناخته شد.
رزازی افزود: مردم ایران اسلامی نشان دادند که در تنگناها و سختیها در کنار یکدیگر میایستند و همین موضوع مورد توجه جهانیان قرار گرفت.
وی با قدردانی از تلاش دستگاههای اجرایی استان تهران اظهار کرد: در این ایام، مسئولان استان با صلابت در میدان حضور داشتند تا چرخه خدمترسانی دچار مشکل نشود و فرآیندهای تعریف شده با قدرت بیشتری ادامه پیدا کند.
سخنگوی استانداری تهران ادامه داد: در حوزه تأمین معیشت مردم، امنیت و آرامش عمومی هیچ خللی ایجاد نشد و مجموعه دستگاههای مسئول تلاش کردند خدماترسانی به بهترین شکل ممکن ادامه یابد.
رزازی با تأکید بر اینکه استاندار تهران نیز در تمامی برنامهها شخصاً میداندار بود و با اطلاعرسانی دقیق، شفاف و گفتوگوی بیواسطه با مردم، نقش مؤثری در مدیریت افکار عمومی ایفا کرد که این موضوع از برکات دوران جنگ تحمیلی سوم بود، اظهار کرد: از این شرایط درسهای ارزشمندی گرفتیم و امیدواریم در ادامه نیز بتوانیم با همین رویکرد در خدمت مردم عزیز باشیم.
آمادگی کامل استان تهران برای برگزاری آیین وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب
سخنگوی استانداری تهران با اشاره به تشکیل ستادهای ملی و استانی برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر معظم انقلاب، گفت: تمامی تمهیدات لازم در حوزههای پشتیبانی، حملونقل، اسکان، تغذیه و خدماترسانی با مشارکت دستگاههای اجرایی و ظرفیتهای مردمی پیشبینی شده و استان تهران آمادگی کامل برای برگزاری باشکوه این مراسم را دارد.
وی با اشاره به برنامهریزیهای انجام شده برای برگزاری آیین وداع و تشییع پیکر رهبر معظم انقلاب، گفت: در سطح ملی و استانی جلسات متعددی برای هماهنگی و اجرای هرچه باشکوهتر این مراسم در حال برگزاری است و تمامی دستگاههای مسئول در آمادهباش کامل قرار دارند.
رزازی اظهار کرد: در سطح ملی، مسئولیت برگزاری مراسم به ستادی ویژه واگذار شده و در استانهای تهران، قم و خراسان رضوی نیز مسئولیتهای اجرایی و هماهنگیهای لازم به استانداران مربوطه ابلاغ شده است.
وی افزود: در استان تهران نیز از زمان ابلاغ مسئولیتها، برنامهریزیها در حوزههای مختلف از جمله پشتیبانی، هماهنگیهای اجرایی و فراهم سازی بسترهای لازم برای حضور گسترده مردم آغاز شده و جلسات ستاد به صورت مستمر برگزار میشود.
سخنگوی استانداری تهران ادامه داد: ابعاد ملی و بینالمللی این مراسم بر کسی پوشیده نیست و همه مشتاق هستند در آیین وداع و تشییع پیکر رهبر معظم انقلاب حضور یابند.
رزازی با اشاره به هماهنگیهای صورتگرفته در حوزه زیرساختها، گفت: جلسات تخصصی در بخشهای مختلف از جمله ارتباطات، پشتیبانیهای لجستیکی، حملونقل، اسکان و تغذیه به صورت روزانه برگزار میشود و تمامی این اقدامات با بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی و همکاری دستگاههای اجرایی دنبال میشود.
وی افزود: موکبها و مجموعههای مردمی نیز آمادگی خود را برای مشارکت در برگزاری مراسم اعلام کردهاند و ظرفیتهای گستردهای در سطح استان تهران برای خدمترسانی به زائران و شرکتکنندگان در مراسم پیشبینی شده است.
سخنگوی استانداری تهران خاطرنشان کرد: فرمانداران شهرستانهای استان تهران نیز مسئولیتهای مربوط به برگزاری مراسم در حوزههای تحت مدیریت خود را برعهده گرفتهاند و تمامی شهرستانهای استان متناسب با ظرفیتها و امکانات موجود برای مشارکت در این رویداد آماده هستند.
رزازی تأکید کرد: جزئیات مربوط به زمان، مسیرهای تشییع و سایر برنامههای مراسم از طریق اطلاعیههای رسمی کمیته اطلاعرسانی ستاد ملی به اطلاع مردم خواهد رسید.
وی در ادامه گفت: استان تهران آمادگی کامل دارد تا در کنار مردم شریف ایران، میزبان مراسمی در شأن این مناسبت باشد و اصحاب رسانه نیز همچون گذشته نقش مهمی در اطلاعرسانی و آگاهیبخشی به افکار عمومی ایفا خواهند کرد.
رزازی در پاسخ به سوالی درباره مدیریت ساختوساز در حریم تهران نیز گفت: از ابتدا اختلافی در این زمینه وجود نداشت و مبنای تصمیمگیری، قانون بوده و هست. سیاست مدیریت ارشد استان نیز جلوگیری از توسعه و بارگذاری بیرویه جمعیتی در استان تهران است.
وی افزود: در سالهای گذشته به دلیل سرریز جمعیتی پایتخت به شهرهای پیرامونی، برخی ساختوسازها بدون نظارت کافی انجام شده بود که آثار و تبعاتی در حوزه آب، محیط زیست و سایر منابع به همراه داشت.
سخنگوی استانداری تهران ادامه داد: بر اساس مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی، شهرداری تهران موظف شده است سند یکپارچه نحوه استفاده از اراضی حریم را تهیه و پس از طی مراحل قانونی به شورای عالی معماری و شهرسازی ارائه کند تا با رویکرد حفاظتی و در چارچوب اسناد بالادستی مورد بررسی قرار گیرد.
رزازی اظهار کرد: طبق آخرین مکاتبات انجامشده، شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران در حال تهیه این سند جامع هستند و پس از تصویب، این سند به عنوان مبنای عمل برای هدایت و کنترل ساختوسازها و جلوگیری از تخلفات ساختمانی در حریم پایتخت مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
برنامههای استانداری تهران برای ساماندهی اتباع خارجی
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره ساماندهی اتباع خارجی گفت: رویکرد استانداری تهران از ابتدا قانونمند شدن حضور مهاجران و اتباع خارجی در استان بوده و تمامی امور باید از مسیرهای رسمی و قانونی دنبال شود.
سخنگوی استانداری تهران افزود: در ماههای اخیر ۱۵۵ کانون و کلونی جمعیتی غیرمجاز اتباع خارجی در سطح استان شناسایی شده و اقدامات قانونی لازم در این خصوص در حال انجام است. همچنین کارفرمایانی که از نیروهای فاقد مجوز قانونی استفاده کردهاند نیز تحت پیگرد قانونی قرار گرفتهاند.
رزازی با بیان اینکه اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی آماده دریافت گزارشهای مردمی درباره حضور و فعالیت اتباع غیرمجاز است، گفت: پس از بررسی و صحتسنجی گزارشها، اقدامات قانونی لازم از طریق فرمانداریها و دستگاههای مسئول انجام خواهد شد.
امکان ثبتنام دانشآموزان اتباع خارجی دارای مدرک معتبر
وی درباره ثبتنام دانشآموزان اتباع خارجی نیز اظهار کرد: بر اساس اعلام وزارت آموزش و پرورش، تنها اتباعی که دارای مدارک معتبر قانونی هستند میتوانند با مراجعه به دفاتر کفالت و دریافت معرفینامه رسمی، نسبت به ثبتنام در مدارس اقدام کنند.
سخنگوی استانداری تهران در ادامه با اشاره به توسعه حملونقل ریلی در استان گفت: اولویت مدیریت ارشد استان توسعه قطارهای حومهای است، چرا که شهرهای اقماری تهران دارای حجم بالایی از تردد روزانه هستند و توسعه شبکه ریلی حومهای با هزینه کمتر و بهرهگیری از زیرساختهای موجود میتواند پاسخگوی این نیاز باشد.
رزازی افزود: خط تهران ـ ورامین از جمله پرترددترین خطوط ریلی حومهای کشور است و افزایش ناوگان و کاهش فاصله زمانی حرکت قطارها از برنامههای در دست پیگیری مدیریت استان به شمار میرود.
وی درباره متروی تهران ـ پرند نیز گفت: تکمیل نشدن سامانه سیگنالینگ، کمبود ناوگان و برخی محدودیتهای زیرساختی از جمله دلایل فاصله زمانی فعلی حرکت قطارها در این مسیر است.
سخنگوی استانداری تهران خاطرنشان کرد: برنامهریزیها برای کاهش فاصله حرکت قطارها از ۹۰ دقیقه به ۶۰ دقیقه و سپس ۴۵ دقیقه در دستور کار قرار دارد و در صورت تأمین اعتبارات مورد نیاز، این اقدامات اجرایی خواهد شد.
رزازی در ادامه تأکید کرد: مدیریت استان و دستگاههای مرتبط در تلاش هستند با تأمین منابع مالی و تکمیل زیرساختهای مورد نیاز، پروژههای ریلی و مترویی استان را به سرانجام رسانده و خدمات مطلوبتری به شهروندان ارائه کنند.