رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت:هر گاه در کشور شرایط سختی پیش می‌آید اصناف پیش قدم می‌شوند و به‌ویژه در جنگ تحمیلی نقش این نهاد مردمی آشکار شد، به گونه‌ای که شبکه اصناف اجازه نگرانی در گرانی و کمبود کالا را به مردم نداد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صمد حسن زاده رئیس اتاق بازرگانی ایران در گرامیداشت روز ملی اصناف با حضور رئیس جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: اتاق بازرگانی و اصناف دو نهاد مکمل هستند که اتاق بازرگانی نماینده حوزه تولید، صنعت و تجارت و اتاق اصناف نماینده شبکه توزیع و خدمات رسانی است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه‌داد: تولید بدون توزیع به نتیجه نمی رسد و این امر نیازمند هماهنگی و همکاری این ۲ اتاق است.

وی با بیان اینکه ایران امروز به عنوان کشور مقتدر و با استقلال در جهان مطرح می شود، گفت: پس از جنگ تحمیلی سوم، «ایران جدید» در جهان معرفی شده است و کشورهایی که جنایت های بزرگی را در این جنگ رقم زدند روزی در دنیا بر اساس عدالت اجتماعی از سوی سازمان های بین المللی مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت.

حسن زاده با اشاره به اینکه اصناف بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی و اجتماعی ایران است، اضافه‌کرد: هر گاه در کشور شرایط سختی پیش می آید اصناف پیش قدم می شوند و به‌ویژه در جنگ تحمیلی نقش این نهاد مردمی آشکار شد، به گونه ای که شبکه اصناف اجازه نگرانی در گرانی و کمبود کالا را به مردم نداد.

وی اضافه‌کرد: دشمن به دنبال اختلال در فعالیت‌های اقتصادی بود اما تولیدکنندگان و اصناف به عنوان سربازان خط تولید، تجارت و توزیع با قدرت در کنار مردم و نیروهای مسلح در دفاع از امنیت اقتصادی کشور ایستادند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به اینکه ایران اکنون به مرحله جدیدی از بازسازی ها نیاز دارد، گفت: اکنون دوران بازسازی اعتماد، سرمایه گذاری های اجتماعی و مسئولیت پذیری است.

وی تاکید کرد: اقتصاد ایران به دوره جدیدی از رشد و توسعه نیاز دارد و این امر با هماهنگی بین بخش خصوصی و نهادهای دولتی محقق خواهد شد

حسن زاده با تاکید بر اینکه اصناف نقش اساسی در حفظ توسعه اقتصادی کشور دارند، گفت: امروز باید از ظرفیت اقتصاد دیجیتال، تجارت الکترونیک و ابزارهای نوین مالی بهره مند شویم چرا که با موفقیت مذاکرات زمینه رفع تدریجی موانع و توسعه تجارت رقم خورده و گسترش تعاملات اقتصادی ایران با سایر کشورها وارد مرحله جدیدی می شود.

وی خاطرنشان کرد: مذاکره فرصت بزرگی در عملیاتی سازی رقابت های بین المللی می شود، از این رو از اصناف درخواست می کنیم تا برای تحول در ارتقای کیفیت، استانداردهای جهانی، توسعه کسب و کارهای دانش‌بنیان و آموزش نیروی انسانی ماهر برنامه ریزی کنند.

برچسب ها: تجارت ، اتاق بازرگانی
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۶ ۰۲ تير ۱۴۰۵
احتمالا داری شوخی میکنی دیگه
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Iran (Islamic Republic of)
یک ایرانی
۱۸:۲۱ ۰۱ تير ۱۴۰۵
اجازه گران شدن را ویااجازه نگران شدنرا؟بهرحال فشاربرجیب میاید نه برگرانی ونگرانی وقتی که جیب وشکم خالی باشد سنگینی متاع احساس نمیشود وبجای روزه شبه میگیره وکمتر اشغال تولید میشه وگاز واب برق هم کمتر استفاده میشه اینطوری بهاقتصادکمکمیشه مگه نه
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