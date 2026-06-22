باشگاه خبرنگاران جوان - سیف الدینی- دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند از آغاز اجرای طرح ساماندهی، جمعآوری و درمان بیماران روانی متجاهر، بهویژه افراد دارای رفتارهای پرخطر، با رویکردی پیشگیرانه و مبتنی بر ظرفیتهای قانونی خبر داد.
رضا یعقوبی در جلسه کارگروه پیشگیری از وقوع جرم با اشاره به مطالبات مردمی در حوزه نظم و امنیت شهری اظهار کرد: حضور برخی بیماران روانی رهاشده در سطح شهر، در مواردی موجب اخلال در آرامش عمومی و ایجاد مزاحمت برای شهروندان، بهویژه بانوان شده و ضرورت مداخله هدفمند دستگاههای مسئول را افزایش داده است.
وی با تأکید بر رویکرد توأمان صیانت اجتماعی و حمایت درمانی افزود: سیاست دستگاه قضایی در این حوزه، صرفاً جمعآوری نیست، بلکه هدایت این افراد به چرخه درمان، مراقبت و بازتوانی با حفظ کرامت انسانی آنان است.
دادستان زرند با استناد به مواد ۴ و ۵ آییننامه اجرایی جمعآوری، درمان و نگهداری بیماران روانی تصریح کرد: بر اساس این مقررات، نیروی انتظامی، شبکه بهداشت و درمان و سازمان بهزیستی مکلفاند در فرآیند شناسایی، انتقال، درمان و نگهداری این افراد ایفای نقش کرده و از هرگونه قصور یا ترک فعل پرهیز کنند.
این مقام قضایی ادامه داد: همچنین مطابق ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی، در مواردی که فرد بهدلیل اختلالات روانی فاقد قوه تمییز باشد، اقدامات تأمینی و درمانی جایگزین پاسخ کیفری شده و نگهداری وی در مراکز تخصصی تا زمان بهبود، با دستور قضایی انجام میشود.
وی افزود: در چارچوب این طرح، بیماران روانی پرخطر با دستور قضایی به مراکز درمانی تخصصی منتقل و تا تثبیت وضعیت روانی تحت درمان قرار میگیرند و پس از آن نیز، حسب مورد، خدمات نگهداری و توانبخشی از سوی سازمان بهزیستی به آنان ارائه خواهد شد.
دادستان زرند با اشاره به وضعیت سایر بیماران روانی فاقد سابقه ارتکاب جرم گفت: در این موارد نیز، پس از شناسایی توسط نیروی انتظامی، فرد برای بررسی تخصصی به مراکز درمانی منتقل و بر اساس نظر پزشک، فرآیند درمان در سطح شهرستان یا در صورت نیاز در مراکز استان پیگیری میشود.
رضا یعقوبی در پایان با تأکید بر لزوم هماهنگی مستمر دستگاههای مسئول خاطرنشان کرد: اجرای مؤثر این طرح، نیازمند اقدام هماهنگ، پاسخگویی دقیق و نظارت مستمر است تا ضمن ارتقای امنیت عمومی، حقوق و کرامت افراد آسیبپذیر نیز بهطور کامل صیانت شود.