باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سرتیپ پاسدار رمضان شریف، مشاور فرمانده کل سپاه و رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و مجاهدت‌های سپاه در یکصد و سیزدهمین شب از تجمعات مردمی ایرانیان در حمایت از نیرو‌های مسلح، بیعت با رهبری معظم انقلاب و خونخواهی قائد شهید امت در جمع اقشار مختلف مردم شهید پرور شهرستان کاشمر در خراسان رضوی، با اشاره به شرایط حساس کشور و تحولات ماه‌های اخیر به ویژه جنگ تحمیلی سوم امریکایی صهیونی علیه ایران اسلامی اظهار داشت: ملت ایران در یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین مقاطع تاریخ خود قرار گرفته است؛ مقطعی که دشمنان انقلاب اسلامی با به‌کارگیری همه ظرفیت‌های سیاسی، امنیتی، رسانه‌ای، اقتصادی و نظامی خود در تلاش هستند اراده ملت ایران را در هم بشکنند و کشور را از مسیر عزت و استقلال خارج سازند.

وی افزود: آنچه در میدان واقعیت رخ داد، برخلاف همه محاسبات دشمن بود. آنان تصور می‌کردند با افزایش فشار‌ها و عملیات روانی و تحمیل مجدد جنگی همه جانبه، مردم از آرمان‌های خود فاصله خواهند گرفت و زمینه برای فروپاشی نظام و تجزیه کشور فراهم می‌آید، اما نیرو‌های مسلح مقتدر کشور در میدان و ملت ایران در خیابان با حضور باشکوه، آگاهانه و مسئولانه در صحنه، همه نقشه‌های آنان را نقش بر آب کرد.

سردار شریف با بیان اینکه بزرگ‌ترین سرمایه جمهوری اسلامی ایران مردم هستند، تصریح کرد: آنچه در این ماه‌ها و ۱۱۳ شب اخیر شاهد آن بودیم، چیزی فراتر از یک واکنش اجتماعی بود؛ ما شاهد یک بعثت مردمی بودیم. بعثتی که امام شهید انقلاب در آخرین روز‌های حیات پربرکتشان نوید آن را داده بودند، ریشه در ایمان مردم، فرهنگ عاشورا، مکتب امام خمینی (ره) و استمرار این مسیر در انقلاب اسلامی دارد.

وی ادامه داد: بعثت یعنی برخاستن برای انجام تکلیف، حضور در میدان مسئولیت، ایستادگی در برابر ظلم و ترجیح عزت بر ذلت. ملت ایران بار دیگر ثابت کرد هرگاه دشمن موجودیت، استقلال و عزت این کشور را هدف قرار دهد، این ملت مبعوث می‌شود و با قدرت در صحنه حاضر خواهد شد.

رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و مجاهدت‌های سپاه خاطرنشان کرد: امام خمینی (ره) ملت ایران را در مسیر عزت، استقلال، خودباوری و آزادی قرار داد و این ملت در ادامه با تبعیت از خلف صالح رهبر کبیر انقلاب، امام شهید سید علی خامنه‌ای (اعلی‌الله مقامه الشریف) طی دهه‌های گذشته با وجود همه فشارها، تهدیدها، تحریم‌ها و توطئه‌ها، وفاداری خود را به این مسیر اثبات کرده است.

دشمنان در شناخت ملت ایران دچار خطای راهبردی شده‌اند

سردار شریف با تأکید بر اینکه دشمنان در شناخت ملت ایران دچار خطای راهبردی شده‌اند، اظهار داشت: آنان گمان می‌کردند می‌توانند با فشار و تهدید، ملت ایران را به تسلیم وادار کنند، اما بار دیگر دریافتند که ملت ایران اهل تسلیم نیست، اهل سازش بر سر عزت خود نیست و استقلال و هویت خود را معامله نخواهد کرد.

وی با اشاره به دشمنی‌های آمریکا و جبهه متحد امریکایی صهیونی علیه ملت ایران اظهار داشت پس از پیروزی انقلاب اسلامی با کینه توزی امریکا به جای آنکه ملت ایران فرصت یابد توان و ظرفیت خود را صرف پیشرفت و سازندگی کشور کند دشمنانش با حمایت از صدام و حزب بعث عراق ما را درگیر جنگ ۸ ساله کردند و پس از آن نیز با استفاده از گروهک‌های ضد انقلاب و تروریستی مانند منافقین و سپس ایجاد جریان‌های تکفیری و سلفی مانند داعش، توطئه‌های متعددی علیه کشورمان طراحی کردند.

سردار شریف افزود: آمریکایی‌ها همواره در دشمنی علیه ملت ایران یک گزاره تکراری داشتند و آن این بود که" گزینه نظامی روی میز است "، آنها با ادبیات تهدید تلاش می‌کردند ابهتی پوشالی از قدرت نظامی خود بسازند و ملت‌های منطقه را بترسانند؛ و کافی بود خبری از حرکت یک ناو آمریکایی منتشر شود تا فضای روانی گسترده‌ای در منطقه در راستای اهداف شیطانی خود ایجاد کنند.

سخنگوی سابق سپاه با بیان اینکه برخی کشور‌های اروپایی نیز در طراحی‌های آمریکایی‌ها نقش آفرینی می‌کردند، خاطرنشان کرد: در روز‌های ابتدایی طرح ترامپ و نتانیاهو برای تحمیل جنگ علیه علیه ایران، بسیاری از سران اروپایی از آن حمایت کردند و تصور اولیه آنان این بود با هدف قرار دادن رهبر انقلاب و فرماندهان برجسته کشور، ملت ایران دچار سردرگمی و فروپاشی روانی خواهد شد و با ورود میدانی مزدوران تروریستی به داخل کشور، ظرف ۳ تا ۵ روز حتی نامی از جمهوری اسلامی باقی نخواهد ماند و موجودیت کشوری به نام ایران را با چالش تجزیه مواجه می‌شود.

وی تاکید کرد: عظمت کاری که ملت ایران، رهبر معظم انقلاب و نیرو‌های مسلح مقتدر کشور انجام دادند، دشمنان را ناچار به عقب‌نشینی کرد و حتی رئیس جمهور پلید آمریکا پس از ناکامی محاسبه غلط خود نسبت به اقوام ایرانی، اعتراف کرد با وجود ارسال سلاح به برخی گروه‌های ضد انقلاب کردی آنها نتوانستند کاری از پیش ببرند.

اقتدار دفاعی ایران، محصول یک روند بلندمدت مبتنی بر خودباوری است

سردار شریف با اشاره به روند شکل‌گیری قدرت دفاعی جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های زمینی، دریایی، هوافضا و سایبری به ویژه توانمندی‌های موشکی، پهپادی و شناوری اظهار داشت: اقتدار دفاعی و بازدارندگی امروز ایران، محصول یک روند بلندمدت مبتنی بر خودباوری، اتکاء به ظرفیت‌های داخلی، مجاهدت فرماندهان و دانشمندان کشور و هدایت‌های راهبردی رهبران انقلاب اسلامی است. اگر امروز نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در زمره نیرو‌های مسلح روزآمد، کارآمد و برخوردار از قدرت بازدارندگی مؤثر شناخته می‌شوند، و دشمنان جرات ورود به برخی میدان‌ها را ندارند! این دستاورد حاصل دهه‌ها سرمایه گذاری بر توان بومی و اعتماد به جوانان این سرزمین است.

وی افزود: در این مسیر، نقش رهبری شهید انقلاب در ترسیم افق‌های بلند دفاعی و تأکید بر اصل خوداتکایی، نقشی تعیین‌کننده و ماندگار بوده است. راهبرد تبدیل تهدید به فرصت، توسعه فناوری‌های دفاعی بومی و حرکت مستمر به سمت افزایش قدرت بازدارندگی، موجب شد جمهوری اسلامی ایران بتواند در برابر پیچیده‌ترین تهدید‌ها و فشار‌های خارجی با اقتدار ایستادگی کند.

سردار شریف تصریح کرد: تجربه سال‌های اخیر نشان داد که هرگاه ملت ایران در کنار نیرو‌های مسلح و تحت هدایت فرماندهی کل قوا با وحدت و انسجام عمل کرده است، دشمنان در تحقق اهداف خود ناکام مانده‌اند.

سخنگوی سابق سپاه تاکید کرد: آنچه امروز به ویژه با تجربه دفاع مقدس دوم و سوم در مصاف با دشمن اهریمنی امریکایی صهیونی، باید با قدرت ادامه یابد، دکترین دفاعی مبتنی بر بازدارندگی مؤثر، آمادگی مستمر، نوآوری فناورانه و ارتقای قدرت ملی است؛ دکترینی که امنیت، استقلال و عزت کشور را تضمین می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین درس‌های این مقطع تاریخی، ضرورت حفظ و تقویت قدرت ملی در همه ابعاد است. ملت ایران همواره به ویژه در صحنه جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم نشان داده است که در برابر فشار‌ها و تهدید‌ها نه تنها عقب‌نشینی نمی‌کند، بلکه با اتکاء به ایمان، دانش، وحدت و روحیه جهادی، به پیش می‌رود. همین واقعیت موجب شد بسیاری از ناظران و تحلیلگران خارجی، استقامت، انسجام و توانمندی ایران را مورد توجه قرار دهند و از ظرفیت‌های ملی این کشور سخن بگویند.

مشاور فرمانده کل سپاه تصریح کرد: همه مسئولان، مدیران و دست‌اندرکاران کشور، به‌ویژه کسانی که در عرصه تصمیم‌سازی و پیگیری مسائل راهبردی کشور مسئولیت دارند، باید بدانند نماینده ملتی بزرگ، مقاوم، شهیدپرور و پای کار هستند و هر تصمیمی باید در چارچوب منافع ملی، حفظ عزت کشور، مصالح مردم و سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی اتخاذ شود.

وی با تأکید بر نقش ولایت فقیه در عبور کشور از بحران‌ها گفت: تجربه بیش از چهار دهه انقلاب اسلامی نشان داده است که هر زمان مردم و مسئولان حول محور ولایت، رهبری و مصالح ملی متحد بوده‌اند، با تبدیل تهدید‌ها به فرصت‌های تاریخ ساز جمهوری اسلامی را از سخت‌ترین گردنه‌ها عبور داده‌اند.

حفظ وحدت ملی مهم‌ترین اصل برای ساختن آینده‌ای مقتدرانه است

سردار شریف افزود: امروز نیز حفظ وحدت ملی، انسجام اجتماعی، همدلی میان مردم و مسئولان و پرهیز از پرداختن به مسائل و حواشی بی‌حاصل و خسارت آفرین، حرکت در چارچوب رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی، مهم‌ترین اصل و ظرفیت کشور برای عبور از شرایط کنونی و ساختن آینده‌ای مقتدرانه است.

وی ادامه داد: دشمن به دنبال ایجاد تفرقه، ناامیدی و تزلزل در اراده ملت است، اما پاسخ ملت ایران در اقوام مختلف با برخورداری از دیدگاه‌های گوناگون همواره وحدت، امید، خودباوری و مقاومت بوده است.

رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و مجاهدت‌های سپاه با اشاره به دستاورد‌های این مقطع تاریخی اظهار داشت: بزرگ‌ترین دستاورد این روزها، احیای اعتماد ملت به قدرت خویش است. ملتی که به توانایی‌های خود ایمان داشته باشد، هیچ مانعی نمی‌تواند او را از مسیر پیشرفت بازدارد. امروز جلوه‌های همبستگی ملی در سراسر کشور افزایش پیدا کرده است و برافراشتن پرچم جمهوری اسلامی در پهنه میهن عزیزمان بیش از گذشته نشانه بیداری، همیت، غیرت و غرور ملی ایرانیان است.

وی با بیان اینکه فرزندان ملت عظیم‌الشأن ایران در نیرو‌های مسلح با ابتکار، خلاقیت، ایثار، فداکاری و از خود گذشتگی در جنگ نابرابر تحمیلی نظامی و نبرد ترکیبی شعار دشمن مبنی بر اینکه "گزینه نظامی روی میز است" را قاطعانه به سخره گرفتند و به زباله دان تاریخ رهنمون ساختند، تصریح کرد: امروز باید سرمایه عظیم وحدت وحضور مردم را به موتور محرک جهش اقتصادی، پیشرفت علمی، اقتدار دفاعی و تمدن‌سازی نوین اسلامی تبدیل کنیم.

پیام ملت ایران به جهان روشن است؛ متحد و امیدوار است

مشاور فرمانده کل سپاه در ادامه با بیان اینکه "آینده ایران در گرو استمرار مسیر پیشرفت، تقویت قدرت دفاعی، حفظ وحدت ملی و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های انسانی و علمی کشور است و هرچه این مؤلفه‌ها تقویت شوند، امنیت، اقتدار و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در معادلات منطقه‌ای و جهانی نیز مستحکم‌تر خواهد شد. " خاطرنشان کرد: پیام ملت ایران به جهان روشن است؛ ملت ایران زنده است، بیدار است، متحد است و امیدوار است. تا زمانی که این ملت بر محور ایمان، وحدت، ولایت، آگاهی و منافع ملی حرکت کند، هیچ قدرتی قادر نخواهد بود آن را از مسیر عزت، استقلال، پیشرفت و اقتدار بازدارد.

وی در پایان با درود به روح پرفتوح سرداران شهید سپاه و سایر نیرو‌های مسلح که در جنگ تحمیلی دوم و سوم امریکایی صهیونی شجاعانه به شهادت رسیدند گفت: پیروزی نیرو‌های مسلح در این مقطع بزرگ تاریخی، نتیجه تلاش و تدابیر ارزنده آنان تحت فرماندهی قائد شهید امت و خلف صالح ایشان مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا (مد ظله العالی) بوده و و بی‌تردید فرماندهان جایگزین آنان با انگیزه و عزمی راسخ‌تر راه این شهیدان سرافراز را ادامه خواهند داد.

منبع: مرکز اسناد، تحقیقات و نشر معارف دفاع مقدس و مجاهدت های سپاه