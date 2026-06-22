\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0646\u062e\u0633\u062a\u06cc\u0646 \u0646\u0634\u0633\u062a \u0634\u0648\u0631\u0627\u06cc \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af \u0648 \u0647\u0646\u0631 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627 \u0648 \u0639\u0634\u0627\u06cc\u0631 \u0648\u0632\u0627\u0631\u062a \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af \u0648 \u0627\u0631\u0634\u0627\u062f \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u0633\u06cc\u062f\u0639\u0628\u0627\u0633 \u0635\u0627\u0644\u062d\u06cc \u0648\u0632\u06cc\u0631 \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af \u0648 \u0627\u0631\u0634\u0627\u062f \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc\u060c \u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u06a9\u0631\u06cc\u0645 \u062d\u0633\u06cc\u0646\u200c\u0632\u0627\u062f\u0647 \u0645\u0639\u0627\u0648\u0646 \u0631\u0626\u06cc\u0633\u200c\u062c\u0645\u0647\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0627\u0645\u0648\u0631 \u062a\u0648\u0633\u0639\u0647 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u06cc\u06cc \u0648 \u0645\u0646\u0627\u0637\u0642 \u0645\u062d\u0631\u0648\u0645 \u0648 \u062d\u062c\u062a\u200c\u0627\u0644\u0627\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0639\u0644\u06cc \u0645\u0644\u0627\u0646\u0648\u0631\u06cc \u062f\u0628\u06cc\u0631 \u0634\u0648\u0631\u0627 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f. \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0646\u0634\u0633\u062a \u0647\u0645\u0686\u0646\u06cc\u0646 \u0627\u0632 \u067e\u0648\u0633\u062a\u0631 \u062c\u0634\u0646\u0648\u0627\u0631\u0647 \u0645\u0644\u06cc \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u06a9\u0648\u062a\u0627\u0647 \u0648 \u0639\u06a9\u0633 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627 \u0648 \u0639\u0634\u0627\u06cc\u0631 \u00ab\u0647\u0632\u0627\u0631 \u0648 \u06cc\u06a9 \u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a\u00bb \u0631\u0648\u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc \u0634\u062f.\n\u062d\u0633\u06cc\u0646\u200c\u0632\u0627\u062f\u0647 \u0628\u0627 \u062a\u0623\u06a9\u06cc\u062f \u0628\u0631 \u0645\u0641\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u062a\u0648\u0627\u0646\u0645\u0646\u062f\u0633\u0627\u0632\u06cc\u060c \u0627\u0631\u062a\u0628\u0627\u0637 \u0627\u0642\u062a\u0635\u0627\u062f \u0628\u0627 \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af \u0648 \u0647\u0646\u0631 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627 \u0648 \u062a\u0648\u0633\u0639\u0647 \u067e\u0627\u06cc\u062f\u0627\u0631\u060c \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0648\u0636\u0648\u0639\u0627\u062a \u0631\u0627 \u0627\u0632 \u062f\u063a\u062f\u063a\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0634\u062a\u0631\u06a9 \u0645\u0639\u0627\u0648\u0646\u062a \u062a\u0648\u0633\u0639\u0647 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u06cc\u06cc \u0648 \u0648\u0632\u0627\u0631\u062a \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af \u062f\u0627\u0646\u0633\u062a \u0648 \u06af\u0641\u062a: \u062f\u0631 \u0633\u0627\u0644\u200c\u0647\u0627\u06cc \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647 \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631 \u0628\u0631 \u0627\u0628\u0639\u0627\u062f \u06a9\u0627\u0644\u0628\u062f\u06cc \u0648 \u0641\u06cc\u0632\u06cc\u06a9\u06cc \u062a\u0648\u0633\u0639\u0647 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u200c\u0647\u0627 \u062a\u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0634\u062f\u0647 \u0648 \u06a9\u0645\u062a\u0631 \u0628\u0647 \u0634\u0627\u062e\u0635\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062a\u0648\u0633\u0639\u0647 \u0627\u0646\u0633\u0627\u0646\u06cc\u060c \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af\u06cc \u0648 \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u06cc \u062a\u0648\u062c\u0647 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a. \u0648\u06cc \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f \u06a9\u0647 \u0645\u0639\u0627\u0648\u0646\u062a \u062a\u0648\u0633\u0639\u0647 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u06cc\u06cc \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u062a\u06a9\u0645\u06cc\u0644 \u0627\u0637\u0644\u0633 \u0645\u0644\u06cc \u0631\u0635\u062f \u0645\u062d\u0631\u0648\u0645\u06cc\u062a\u200c\u0632\u062f\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0634\u0627\u062e\u0635\u200c\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u0647\u0645\u0686\u0648\u0646 \u0645\u0634\u0627\u0631\u06a9\u062a\u060c \u0622\u0645\u0648\u0632\u0634 \u0648 \u0647\u0648\u06cc\u062a \u0645\u06cc\u0631\u0627\u062b \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af\u06cc \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0628\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u06af\u06cc\u0631\u062f \u0648 \u0645\u06cc\u200c\u062a\u0648\u0627\u0646\u062f \u0628\u0647 \u0634\u0646\u0627\u0633\u0627\u06cc\u06cc \u0638\u0631\u0641\u06cc\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u067e\u0646\u0647\u0627\u0646 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u200c\u0647\u0627 \u0648 \u062a\u0648\u0627\u0646\u0645\u0646\u062f\u0633\u0627\u0632\u06cc \u0622\u0646\u0647\u0627 \u06a9\u0645\u06a9 \u06a9\u0646\u062f.\n\u0645\u0639\u0627\u0648\u0646 \u0631\u0626\u06cc\u0633\u200c\u062c\u0645\u0647\u0648\u0631 \u0628\u0627 \u0627\u0634\u0627\u0631\u0647 \u0628\u0647 \u0636\u0631\u0648\u0631\u062a \u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634 \u0628\u0647\u0631\u0647\u200c\u0648\u0631\u06cc\u060c \u0646\u0642\u0634\u200c\u0622\u0641\u0631\u06cc\u0646\u06cc \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u200c\u0647\u0627 \u062f\u0631 \u0646\u0638\u0627\u0645 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647\u200c\u0631\u06cc\u0632\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0648 \u062d\u0644 \u0645\u0633\u0626\u0644\u0647 \u062c\u0627\u0645\u0627\u0646\u062f\u06af\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u062a\u062d\u0635\u06cc\u0644\u060c \u067e\u06cc\u0634\u0646\u0647\u0627\u062f \u062f\u0627\u062f \u0628\u0633\u062a\u0647 \u06a9\u0627\u0631 \u0645\u0634\u062a\u0631\u06a9\u06cc \u0645\u06cc\u0627\u0646 \u0645\u0639\u0627\u0648\u0646\u062a \u062a\u0648\u0633\u0639\u0647 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u06cc\u06cc \u0648 \u0648\u0632\u0627\u0631\u062a \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af \u062a\u062f\u0648\u06cc\u0646 \u0634\u0648\u062f \u062a\u0627 \u0627\u0632 \u0637\u0631\u06cc\u0642 \u0647\u0645\u06a9\u0627\u0631\u06cc \u0648 \u062a\u0641\u0627\u0647\u0645\u200c\u0646\u0627\u0645\u0647\u060c \u0632\u0645\u06cc\u0646\u0647 \u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc \u0641\u0639\u0627\u0644\u06cc\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0634\u062a\u0631\u06a9 \u0648 \u062a\u062d\u0642\u0642 \u0627\u0647\u062f\u0627\u0641 \u0627\u06cc\u0646 \u062d\u0648\u0632\u0647 \u0641\u0631\u0627\u0647\u0645 \u0634\u0648\u062f. \u0648\u06cc \u0647\u0645\u0686\u0646\u06cc\u0646 \u062e\u0648\u0627\u0633\u062a\u0627\u0631 \u0645\u0634\u0627\u0631\u06a9\u062a \u0634\u0648\u0631\u0627\u06cc \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af \u0648 \u0647\u0646\u0631 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627 \u0648 \u0639\u0634\u0627\u06cc\u0631 \u062f\u0631 \u062c\u0634\u0646\u0648\u0627\u0631\u0647 \u0645\u0644\u06cc \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627 \u0648 \u0639\u0634\u0627\u06cc\u0631 \u0634\u062f \u06a9\u0647 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u0627\u0633\u062a \u0645\u0647\u0631\u0645\u0627\u0647 \u0627\u0645\u0633\u0627\u0644 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u0648\u062f.\n\u062f\u0631 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647\u060c \u0648\u0632\u06cc\u0631 \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af \u0648 \u0627\u0631\u0634\u0627\u062f \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0628\u0627 \u062a\u0623\u06a9\u06cc\u062f \u0628\u0631 \u0627\u0647\u0645\u06cc\u062a \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u200c\u0647\u0627 \u0627\u0632 \u0645\u0646\u0638\u0631 \u0647\u0648\u06cc\u062a\u060c \u0639\u062f\u0627\u0644\u062a \u0648 \u062a\u0648\u0633\u0639\u0647 \u067e\u0627\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u06af\u0641\u062a: \u0628\u062e\u0634 \u0645\u0647\u0645\u06cc \u0627\u0632 \u0647\u0648\u06cc\u062a \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e\u06cc \u0648 \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u200c\u0647\u0627 \u062d\u0641\u0638 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a \u0648 \u062a\u0648\u0633\u0639\u0647 \u067e\u0627\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u062a\u0646\u0647\u0627 \u0628\u0647 \u0628\u0631\u062e\u0648\u0631\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0632\u06cc\u0631\u0633\u0627\u062e\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u0645\u0627\u0646\u0646\u062f \u0622\u0628\u060c \u0628\u0631\u0642 \u0648 \u06af\u0627\u0632 \u0645\u062d\u062f\u0648\u062f \u0646\u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f\u060c \u0628\u0644\u06a9\u0647 \u0627\u0628\u0639\u0627\u062f \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af\u06cc\u060c \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u06cc \u0648 \u0627\u0642\u062a\u0635\u0627\u062f\u06cc \u0631\u0627 \u0646\u06cc\u0632 \u062f\u0631\u0628\u0631\u0645\u06cc\u200c\u06af\u06cc\u0631\u062f.\n\u0635\u0627\u0644\u062d\u06cc \u0633\u0647 \u062d\u0648\u0632\u0647 \u0627\u0635\u0644\u06cc \u0641\u0639\u0627\u0644\u06cc\u062a \u062f\u0631 \u0639\u0631\u0635\u0647 \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af \u0648 \u0647\u0646\u0631 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627 \u0648 \u0639\u0634\u0627\u06cc\u0631 \u0631\u0627 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0631\u0648\u06cc\u062f\u0627\u062f\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af\u06cc \u0648 \u0647\u0646\u0631\u06cc\u060c \u0627\u0631\u0627\u0626\u0647 \u062e\u062f\u0645\u0627\u062a \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af\u06cc \u0648 \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u06cc \u0648 \u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627 \u0628\u0647\u200c\u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0633\u0648\u0698\u0647 \u0622\u062b\u0627\u0631 \u0647\u0646\u0631\u06cc \u062f\u0627\u0646\u0633\u062a. \u0648\u06cc \u0628\u0631 \u0636\u0631\u0648\u0631\u062a \u0634\u0646\u0627\u062e\u062a \u062f\u0642\u06cc\u0642\u200c\u062a\u0631 \u062c\u0648\u0627\u0645\u0639 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u06cc\u06cc\u060c \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u067e\u06cc\u0645\u0627\u06cc\u0634\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0644\u06cc \u0648 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc \u0648 \u062a\u062f\u0648\u06cc\u0646 \u0627\u0637\u0644\u0633 \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af\u06cc \u0640 \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u06cc \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u200c\u0647\u0627 \u062a\u0623\u06a9\u06cc\u062f \u06a9\u0631\u062f \u0648 \u06af\u0641\u062a \u06a9\u0647 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647\u200c\u0631\u06cc\u0632\u06cc \u0645\u0624\u062b\u0631 \u0646\u06cc\u0627\u0632\u0645\u0646\u062f \u062f\u0627\u062f\u0647\u200c\u0647\u0627 \u0648 \u0634\u0646\u0627\u062e\u062a \u062f\u0642\u06cc\u0642 \u0627\u0632 \u0634\u0631\u0627\u06cc\u0637 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u0647\u0627\u0633\u062a.\n\u0648\u0632\u06cc\u0631 \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af \u0647\u0645\u0686\u0646\u06cc\u0646 \u0627\u0642\u062a\u0635\u0627\u062f \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af \u0648 \u0647\u0646\u0631 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u060c \u0627\u0633\u062a\u0639\u062f\u0627\u062f\u06cc\u0627\u0628\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u0646\u0627\u0637\u0642 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u06cc\u06cc \u0648 \u0639\u0634\u0627\u06cc\u0631\u06cc \u0648 \u062d\u0645\u0627\u06cc\u062a \u0627\u0632 \u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af\u06cc \u0648 \u0647\u0646\u0631\u06cc \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627 \u0631\u0627 \u0627\u0632 \u0627\u0648\u0644\u0648\u06cc\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0647\u0645 \u0628\u0631\u0634\u0645\u0631\u062f. \u0648\u06cc \u0628\u0627 \u0627\u0634\u0627\u0631\u0647 \u0628\u0647 \u0627\u0647\u0645\u06cc\u062a \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0639\u0631\u0635\u0647 \u0628\u06cc\u0646\u200c\u0627\u0644\u0645\u0644\u0644\u06cc\u060c \u00ab\u062f\u06cc\u067e\u0644\u0645\u0627\u0633\u06cc \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u00bb \u0631\u0627 \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0638\u0631\u0641\u06cc\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0647\u0645 \u0645\u0639\u0631\u0641\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u062f\u0627\u0646\u0633\u062a \u0648 \u062a\u0623\u06a9\u06cc\u062f \u06a9\u0631\u062f \u06a9\u0647 \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af\u060c \u0647\u0646\u0631\u060c \u0645\u06cc\u0631\u0627\u062b \u0648 \u0633\u0628\u06a9 \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u06cc\u06cc \u0645\u06cc\u200c\u062a\u0648\u0627\u0646\u062f \u0628\u0647\u200c\u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0648\u06cc\u062a\u0631\u06cc\u0646\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0645\u0639\u0631\u0641\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u062f\u0648\u0631\u0627\u0646 \u067e\u0633\u0627\u062c\u0646\u06af \u0645\u0648\u0631\u062f \u062a\u0648\u062c\u0647 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u06af\u06cc\u0631\u062f.\n\u062f\u0631 \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u0646\u0634\u0633\u062a\u060c \u062d\u062c\u062a\u200c\u0627\u0644\u0627\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0639\u0644\u06cc \u0645\u0644\u0627\u0646\u0648\u0631\u06cc\u060c \u062f\u0628\u06cc\u0631 \u0634\u0648\u0631\u0627\u06cc \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af \u0648 \u0647\u0646\u0631 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627 \u0648 \u0639\u0634\u0627\u06cc\u0631\u060c \u0628\u0627 \u0627\u0634\u0627\u0631\u0647 \u0628\u0647 \u06af\u0633\u062a\u0631\u062f\u06af\u06cc \u0641\u0639\u0627\u0644\u06cc\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u062d\u0648\u0632\u0647\u060c \u0628\u0631 \u0646\u0642\u0634 \u0633\u062a\u0627\u062f \u0647\u0645\u0627\u0647\u0646\u06af\u06cc \u06a9\u0627\u0646\u0648\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af\u06cc \u0647\u0646\u0631\u06cc \u0645\u0633\u0627\u062c\u062f \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u062c\u0627\u062f \u0627\u0631\u062a\u0628\u0627\u0637 \u0648 \u0647\u0645\u0627\u0647\u0646\u06af\u06cc \u0645\u06cc\u0627\u0646 \u0628\u062e\u0634\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u0648\u0632\u0627\u0631\u062a \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af \u062f\u0631 \u0639\u0631\u0635\u0647 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627 \u0648 \u0639\u0634\u0627\u06cc\u0631 \u062a\u0623\u06a9\u06cc\u062f \u06a9\u0631\u062f.