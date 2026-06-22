مدافع تیم ملی فوتبال آلمان به دلیل مصدومیت ادامه مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ را از دست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - نیکو اشلوتربک مدافع تیم ملی فوتبال آلمان در دقایق ابتدایی دیدار مقابل ساعل عاج مصدوم شد و از بازی خارج شد.

پس از انجام معاینات نهایی مشخص شد که این مدافع جوان دچار پارگی رباط مچ پا شده و حدود ۲ ماه برای بهبودی نیاز به زمان دارد و بدین ترتیب او ادامه مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ را از دست داد.

وی زوج خط دفاعی تیم ملی آلمان را به همراه جاتان تاه تشکیل داده بود و حالا با این مصدومیت، آنتونیو رودیگر مدافع باشگاه رئال مادرید این فرصت را دارد تا در ترکیب اصلی مانشافت قرار بگیرد.