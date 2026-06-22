باشگاه خبرنگاران جوان - فرمانده کل ارتش در پیامی خطاب به حجت الاسلام و المسلمین اژهای، رئیس دستگاه قضا ضمن گرامیداشت فرارسیدن هفته قوه قضائیه تاکید کرد: قوه قضائیه در کنار سایر ارکان جمهوری اسلامی همچون کوهی استوار، با بهرهگیری از قوانین، برای حفظ ایران و انقلاب شکوهمند اسلامی، با صلابت ایستاده است.
متن کامل پیام سرلشکر حاتمی بدین شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
"إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ"
برادر ارجمند؛ حضرت حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای
ریاست محترم قوه قضائیه
سلام علیکم.
فرارسیدن هفته قوه قضائیه، یادآور شهادت مظلومانه یکی از برجستهترین چهرههای عالم، شجاع، متقی و عدالتمحور انقلاب اسلامی، شهید والامقام آیتالله دکتر محمد بهشتی و ۷۲ تن از مسئولین و مدیران مخلص کشور به دست منافقان کینهتوز است، شهیدانی که با خون پاک خود، شعله عدالت را بیش از پیش در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، برافراشتند.
نامگذاری این هفته به نام قوه قضاییه، ادای دِین به کسانی است که با جان خویش، بهای خدمت خالصانه این نهاد ملی و اسلامی به مردم عزیز ایران است که نامشان در تاریخ این ملت، جاودانه میماند.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، نه صرفاً یک نهاد حقوقی و قانونی، بلکه جلوهگاه پاکی، تقوی و عدل الهی در زمین، نگهبان حقوق مستضعفان و سپر دفاع از ملت شریف ایران در برابر تطاول ستمگران است.
در روزگاری که دشمنان این مرز و بوم با توطئههای پیچیده و فتنههای سازمانیافته در پی فروپاشی ارکان این نظام مقدس برآمدهاند، قوه قضائیه در کنار سایر ارکان جمهوری اسلامی همچون کوهی استوار، با بهرهگیری از قوانین، برای حفظ ایران و انقلاب شکوهمند اسلامی، با صلابت ایستاده است.
دستگاه قضا، آینه تمامنمای عدالتخواهی نظام مقدسی است که بنیان گذارش، حضرت امام خمینی (ره)، عدل را شرط اول تحقق حکومت اسلامی میدانست و رهبر و قائد شهید انقلاب اسلامی حضرت امام خامنهای (ره) نیز، همواره بر صیانت از استقلال و اقتدار آن تأکید فرمودهاند.
استمرار این راه پرافتخار، امانتی است بر دوش هر یک از دستاندرکاران این نهاد مقدس و وفاداری به آن، خود نوعی جهاد در راه اعتلای اسلام و ایران است.
اینجانب و کلیه همرزمانم در ارتش غیور و پر افتخار ایران اسلامی، ضمن تبریک هفته قوه قضائیه به حضرتعالی و کلیه قضات و کارکنان شریف قوه قضائیه، توفیقات روزافزون جنابعالی و تمامی دستاندر کاران نهاد قضا را از درگاه حضرت باریتعالی مسئلت داشته و امیدوارم، قوه قضاییه، همچون گذشته، پشتوانهای مستحکم و مایه سربلندی ملت و نشانهای ماندگار از عدالت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، در برابر جهانیان، باشد.