باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مقامات روز دوشنبه اعلام کردند که در آتشسوزی یک ساختمان در ایالت اوتار پرادش در شمال هند، دستکم ۱۲ دانشآموز جان باختند.
این حادثه روز دوشنبه در منطقه علیگنج در پایتخت ایالت، لکهنو، رخ داد. به گفته معاون نخستوزیر ایالت، بیشتر قربانیان بین ۱۶ تا ۱۸ سال سن داشتند و در زمان وقوع آتشسوزی در مرکز انیمیشن واقع در این ساختمان حضور داشتند.
نارندرا مودی، نخستوزیر هند، اعلام کرد که عملیات نجات در حال انجام است و مقامات در حال ارائه تمام کمکهای ممکن هستند. دفتر مودی در شبکه اجتماعی ایکس ضمن ابراز تاسف از این حادثه، با خانوادههای داغدار ابراز همدردی کرد.
شاهدان عینی گفتند که چندین نفر در حالی که آتش ساختمان را فرا گرفته بود، از آن بیرون پریدند. این ساختمان علاوه بر مرکز دانشآموزان، میزبان یک کلینیک دامپزشکی نیز بوده است.
منبع: آناتولی