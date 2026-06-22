شاید نخستین نکته‌ای که در وصیت‌نامهٔ «حاج قاسم» جلب توجه می‌کند، این باشد که نویسنده آن پس از یک عمر حضور در میادین، از خودش شروع نمی‌کند. از خدا شروع می‌کند. بارها از رحمت الهی سخن می‌گوید و خود را محتاج لطف پروردگار می‌داند و نشان می‌دهد همه آنچه به دست آورده، بدون عنایت خدا ارزشی ندارد.

این همان نقطه‌ای است که روح عاشورا در متن آشکار می‌شود. زیرا کربلا پیش از آنکه روایت شمشیر باشد، روایت بندگی است. روایت انسان‌هایی که همه چیز را از خدا می‌دانستند و همه چیز را برای خدا دادند.