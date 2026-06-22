باشگاه خبرنگاران جوان- محسن کریمی روز دوشنبه با اعلام این خبر افزود: در پی حضور شکارچیان غیرمجاز در ارتفاعات سختگذر منطقه حفاظت شده سبزکوه و درگیری مسلحانه آنان با نیروهای یگان حفاظت ۲ محیط بان زخمی شدند.
به گفته وی، در این عملیات شکارچیان با در اختیار داشتن یک قبضه سلاح گلولهزن ۲۷۰ اقدام به شکار یک راس کل وحشی کرده بودند که عملیات تعقیب و مراقبت تخصصی آغاز شد.
وی گفت: در جریان درگیری و مقاومت متخلفان هنگام دستگیری، محیطبانان این منطقه دچار جراحت شدند که وضعیت عمومی آنان مساعد گزارش شده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحالوبختیاری از پایان موفقیتآمیز عملیات ۴۸ ساعته یگان حفاظت در منطقه حفاظتشده سبزکوه خبر داد و گفت: در این ماموریت نفسگیر، سه شکارچی غیر مجاز مسلح ضمن دستگیر شدند.
کریمی با اشاره به وقوع آتشسوزی همزمان با این عملیات در منطقه حفاظت شده سبزکوه افزود: در فاصله زمانی کوتاه پس از درگیری، گزارشهای مردمی و اعلام محیطبانان مستقر مبنی بر مشاهده حریق دریافت شد که بلافاصله نیروهای یگان حفاظت به محل اعزام شدند.
به گفته وی، با تلاش شبانهروزی محیطبانان منطقه سبزکوه و همکاری جوامع محلی و اداره منابع طبیعی، آتشسوزی در ارتفاعات جنگلی مهار و از گسترش آن جلوگیری شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری ضمن تقدیر از ایثار و تلاش محیطبانان منطقه حفاظت شده سبزکوه افزود: یگان حفاظت محیط زیست با اشراف کامل بر عرصههای طبیعی استان، هرگونه تعرض به حیاتوحش و تخریب زیستگاه را با قاطعیت قانونی پاسخ میدهد و پیگیری حقوقی این پرونده تا صدور حکم نهایی ادامه دارد.
منبع: روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری