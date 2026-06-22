وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز دوشنبه با صدور مجوز عمومی، تولید، تحویل و فروش نفت خام، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی با منشأ ایران را تا تاریخ ۲۱ اوت مجاز اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، روز دوشنبه با صدور یک مجوز عمومی، تولید، تحویل و فروش نفت خام، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی با منشأ ایران را تا تاریخ ۲۱ اوت مجاز اعلام کرد.

به گزارش رویترز، این اقدام در چارچوب یادداشت تفاهم امضا شده میان تهران و واشنگتن صورت گرفته است که بر اساس آن، آمریکا موافقت کرده برای صادرات نفت ایران و مشتقات آن، معافیت‌هایی در نظر بگیرد.

این معافیت‌ها نه تنها خود کالاها، بلکه کلیه خدمات مرتبط با آنها از جمله تراکنش‌های بانکی، بیمه و حمل‌ونقل را نیز شامل می‌شود.

بر اساس این مجوز، حتی واردات نفت خام و فرآورده‌های ایرانی به خاک آمریکا نیز مجاز شناخته شده است. با این حال، این معافیت شامل هیچ‌گونه تراکنش مرتبط با کره شمالی یا کوبا نمی‌شود.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در اشاره به این معافیت ۶۰ روزه مدعی شده که ایران در جریان گفت‌و‌گو‌های سازنده سوئیس، متعهد شده است عبور و مرور آزاد در تنگه هرمز را تضمین کند و همچنین به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه دهد تا در خاک ایران به انجام بازرسی بپردازند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: ایران و آمریکا ، معافیت موقت
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۵ ۰۲ تير ۱۴۰۵
خب حقوق کارمندان که طبق قانون باید افزایش پیدا کند انجام دهید
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۱ ۰۱ تير ۱۴۰۵
ولی هنوز هم مرگ بر آمریکا😄
۳
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۹ ۰۱ تير ۱۴۰۵
انگار پرچم ها مون باهم خوب آشتی کردند مسولان هر دوطرفه سایه همدیگر را با تیر میزنند
۳
۸
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Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۲۲:۴۳ ۰۱ تير ۱۴۰۵
مجوز از هر نوعی برای نفت ایران را اونها صادر کنند و به عنوان برد اعلام کنید ؟
۴
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۲ ۰۱ تير ۱۴۰۵
بافت خودمان خزانه هایشان راپرمیکنند برای بعد60روز
۴
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۹ ۰۱ تير ۱۴۰۵
دم قالیباف و پزشکیان گرم
تروخدا بگذارید مردم دیگه زندگی عادی شون رو داشته باشند.
۸
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۵ ۰۱ تير ۱۴۰۵
خو صادرات نفت حل شد پول ها هم آزاد شد حقوق این کارمندای بدبخت و اضاف کنید یعنی چی هرساله 20 درصد والا الان ضعف ترین قشر جامعه کارمند حتی کارگر و بازنشسته هم از کارمند بهتر
۴
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۰ ۰۱ تير ۱۴۰۵
مجوزهای لازم برای عبور امن از محاصره دریایی..🤣🤣
۲
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۵ ۰۱ تير ۱۴۰۵
ورود گروسی جاسوس نتانیاهو برای بازرسی خیلی احمقانه هست
۴
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۶ ۰۲ تير ۱۴۰۵
گروسی آمد ایران بقول آقای لاریجانی باید حساب شو رسید میخواد بیاد جاسوس کنه بره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۱ ۰۱ تير ۱۴۰۵
پس چی شد، آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند که!!!
۳
۱۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۰ ۰۱ تير ۱۴۰۵
انشالله سرکاری نباشه!!!
۱
۶
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Iran (Islamic Republic of)
Man
۲۰:۵۴ ۰۱ تير ۱۴۰۵
فقط میخوام بگم بعد از ۶۰ روز خدا به دادمون برسه
۲
۱۵
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۲۰:۴۵ ۰۱ تير ۱۴۰۵
رسانه ها باید واقعیت را اطلاع رسانی کنند.
۲
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۹ ۰۱ تير ۱۴۰۵
خوبه
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۹ ۰۱ تير ۱۴۰۵
این بنفع خودشان اینکه قیمتها را کنترل بکنند
۲
۱۶
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۱۲
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