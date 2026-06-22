باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، روز دوشنبه با صدور یک مجوز عمومی، تولید، تحویل و فروش نفت خام، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی با منشأ ایران را تا تاریخ ۲۱ اوت مجاز اعلام کرد.

به گزارش رویترز، این اقدام در چارچوب یادداشت تفاهم امضا شده میان تهران و واشنگتن صورت گرفته است که بر اساس آن، آمریکا موافقت کرده برای صادرات نفت ایران و مشتقات آن، معافیت‌هایی در نظر بگیرد.

این معافیت‌ها نه تنها خود کالاها، بلکه کلیه خدمات مرتبط با آنها از جمله تراکنش‌های بانکی، بیمه و حمل‌ونقل را نیز شامل می‌شود.

بر اساس این مجوز، حتی واردات نفت خام و فرآورده‌های ایرانی به خاک آمریکا نیز مجاز شناخته شده است. با این حال، این معافیت شامل هیچ‌گونه تراکنش مرتبط با کره شمالی یا کوبا نمی‌شود.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در اشاره به این معافیت ۶۰ روزه مدعی شده که ایران در جریان گفت‌و‌گو‌های سازنده سوئیس، متعهد شده است عبور و مرور آزاد در تنگه هرمز را تضمین کند و همچنین به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه دهد تا در خاک ایران به انجام بازرسی بپردازند.

منبع: الجزیره