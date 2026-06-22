باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا رمضان‌زاده با ابراز تسلیت و تأسف در پی شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی (ره)، گفت: دانشگاه شیراز در پیوند با نیاز معنوی و عاطفی امت اسلام و هم‌میهنان، خود را برای مشارکت در مراسم باشکوه و تاریخی تشییع پیکر مطهر ایشان آماده کرده است.

مدیر فرهنگی دانشگاه شیراز در توصیف ابعاد این رویداد ملی، تأکید کرد: مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید، تنها یک رویداد ملی یا عزاداری عمومی نیست؛ بلکه یکی از بزرگ‌ترین و تاریخی‌ترین وقایع معاصر ایران خواهد بود که نمادی از اقتدار، شکوه و انسجام ملی جمهوری اسلامی ایران را در بین امت اسلام و جامعه بین‌الملل، به نمایش می‌گذارد.

اک با اشاره به اینکه زندگی آن حکیم فرزانه و مجاهد نستوه، با همان خط ثابت جهاد فی سبیل الله و سیره علوی به پایان رسید و به آرزوی دیرینه خود، یعنی شهادت در راه خدا، نائل آمدند، اظهار کرد: حضور پرشور دانشگاهیان در این صحنه، پاسخی معنوی به این فقدان بزرگ و تجلی همبستگی میان ملت و نهادهای علمی است.

رمضان‌زاده همچنین با اشاره به اینکه رهبر شهید انقلاب اسلامی بیش‌از سه دهه هدایت‌گر مسیر اصیل انقلاب و پیشرفت کشور و الگوی جامعه دانشگاهی بوده‌اند، افزود: درحالی‌که جامعه‌ی علمی در سوگ این مصیبت عظما، عزاداری می‌کند، حضور در صحنه‌ی تشییع، کمترین وظیفه و ادای دین ما برای همراهی با خانواده‌ی معظم ایشان و نشان دادن همبستگی بی‌قید و شرط با ملت و آرمان‌های جمهوری اسلامی ایران است.

مدیر فرهنگی دانشگاه شیراز گفت: به‌منظور مدیریت دقیق این حرکت بزرگ و هماهنگی با سایر دستگاه‌های اجرایی، «ستاد شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید» در معاونت فرهنگی دانشگاه شیراز با مشارکت فعال تشکل‌های دانشجویی، بسیج اساتید، دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری، مدیریت روابط‌عمومی و مدیریت امور عمومی تشکیل شده است. این ستاد وظیفه هماهنگی کامل با نهادهای برگزارکننده و تأمین ملزومات عزاداران اعزامی از دانشگاه شیراز را بر عهده دارد.

به‌گفته‌ او، براساس برنامه‌ریزی‌های عملیاتی، کاروان اعزامی دانشگاه شیراز شامل ۱۶۰ دانشجو و ۴۰ نفر از اعضای هیئت‌علمی و کارکنان خواهد بود که با ۵ دستگاه اتوبوس، از تاریخ ۱۴ تا ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵، از مقابل مسجد جامع دانشگاه به‌سوی تهران حرکت خواهد کرد.

مدیر فرهنگی دانشگاه شیراز ادامه داد: همچنین مقرر شده است پیش از حرکت کاروان، مراسم ویژه‌ای شامل عزاداری و بدرقه کاروان در مسجد جامع دانشگاه برگزار شود تا دانشگاهیان با روحیه‌ای معنوی و در فضایی همسو با عزای عمومی، راهی پایتخت شوند.

او خطاب به دانشگاهیان گفت: باتوجه به اهمیت این مراسم و با لحاظ‌کردن ظرفیت محدود اتوبوس‌های اعزامی، از دانشجویان گرامی درخواست می‌شود در بازه‌ زمانی مشخص شده، یعنی دوم تیرماه، نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

منبع: دانشگاه شیراز