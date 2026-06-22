باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - پیرعلی دبیر اندیشکده حکمرانی چهارمحال و بختیاری گفت: اجرای طرح سیمرغ رمضان با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، فکری و تجربی نخبگان در مواجهه با مسائل کلان و نوپدید، با مجموعه‌ای از محور‌ها و پرسش‌های پیشنهادی تنظیم شده است.

این محور‌ها ناظر بر مهم‌ترین عرصه‌های حکمرانی، آینده‌نگاری، سیاست‌گذاری، بازسازی، مدیریت بحران، آمایش سرزمین، حکمرانی آب و انرژی، تفویض اختیارات به استان‌ها و نیز بازتعریف برخی دکترین‌ها و رویکرد‌های کلان است.

‎هدف از طرح این محورها، صرفاً دریافت دیدگاه‌های نظری نیست، بلکه ایجاد بستری برای تولید ایده‌های مسئله‌محور، ارائه راهکار‌های اجرایی، تدوین بسته‌های سیاستی و مشارکت فعال اندیشمندان و صاحب‌نظران در مسیر ارتقای توان حکمرانی است.

‎بر این اساس، از عموم مردم، صاحب نظران، دانشگاهیان، پژوهشگران، مدیران، کارشناسان و کنشگران حوزه‌های مختلف دعوت می‌شود تا با نگاهی آینده‌نگرانه و راهبردی، دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود را در پاسخ به این محور‌ها ارائه کنند.

‎این فراخوان بر این باور استوار است که عبور از چالش‌های پیش‌روی، نیازمند خرد جمعی، هم‌افزایی نهادی، نوسازی سازوکار‌های تصمیم‌سازی و تقویت پیوند میان علم، حکمرانی و عمل است؛ از این رو، مشارکت نخبگان در این طرح می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری راه‌حل‌هایی مؤثر، بومی و متناسب با نیاز‌های واقعی جامعه باشد.