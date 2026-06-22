وزیر راه و شهرسازی از تصویب تمدید خودکار قرارداد‌های اجاره در سال ۱۴۰۵ توسط سران قوا خبر داد و گفت: بر اساس این مصوبه قرارداد‌های اجاره، در صورت تمایل مستأجر، در سال ۱۴۰۵ به مدت یک سال و به صورت خودکار تمدید خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی با اعلام تصویب و ابلاغ مصوبه اجاره‌بها برای سال جاری، به تشریح ساز و کار این مصوبه پرداخت و گفت: بر اساس مصوبه سران سه قوه در خصوص تمدید قراردادها و تعیین سقف افزایش اجاره‌بها در سال ۱۴۰۵، کلیه قراردادهای اجاره املاک مسکونی که مدت اعتبار آن‌ها از تاریخ ابلاغ این مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۵ منقضی می‌شود در صورت تقاضای مستاجر برای تمدید، به مدت یک سال از تاریخ انقضای مدت قرارداد و با افزایش حداکثر ۲۵ درصد میزان افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه مربوطه، در کلیه نقاط کشور تمدید می‌شوند.

وی افزود: در مصوبه سران قوا تأکید شده است که مراجع قضایی باید از صدور دستور تخلیه به جهت انقضای مدت اجاره، به درخواست موجر خودداری کنند.

به گفته صادق، این مصوبه با توجه به وقوع جنگ تحمیلی سوم، شرایط اقتصادی خانوارها و... و همچنین به دلیل هم‌زمانی تحولات اخیر با فصل نقل و انتقالات در بازار اجاره به منظور حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، به تأیید سران قوا رسیده و مصوب شده است.

 ۴ استثنا در مصوبه اجاره‌بها

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در مصوبه سران قوا در خصوص تمدید یک‌ساله قراردادهای اجاره، چهار استثنا تعیین شده است، توضیح داد: در مواردی که مالک، به منظور تخریب واحد مسکونی، احداث ساختمان جدید و یا تعمیرات اساسی واحد مسکونی، پروانه ساختمانی یا پروانه تعمیرات اساسی از مرجع مربوطه اخذ کرده باشد، از شمول این مصوبه مستثنی خواهد شد.

وی یادآور شد: همچنین در مورد املاک مسکونی مورد اجاره که قبلاً یا در مدت تمدید قرارداد اجاره به طور قطعی و رسمی مورد معامله قرار گرفته باشند، لازم است مستأجر ظرف مدت حداکثر ۲ ماه از تاریخ انتقال سند رسمی (در صورت انقضای مدت اجاره) نسبت به تخلیه و تحویل اقدام کند.

صادق توضیح داد: در صورتی که نیاز موجر یا افراد تحت تکفل وی به ملک مسکونی مورد اجاره برای سکونت شخصی توسط مرجع قضایی صالح احراز شود و همچنین در صورتی که مستاجر در دوره قبل نسبت به ایفای تعهدات (پرداخت به موقع اجاره‌بها، شارژ و...) اقدام نکرده و موجب ضرر و زیان قابل ملاحظه موجر (به تشخیص مرجع قضایی صالح) شده باشد مشمول این مصوبه نخواهد شد و موجر می‌تواند نسبت به درخواست صدور حکم تخلیه اقدام کند.

نحوه پاسخ به سؤالات و رسیدگی به مشکلات حقوقی مردم

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: لازم است متعاملین بازار اجاره اعم از موجر و مستأجر، بر اساس مصوبه سران قوا در خصوص تمدید قراردادهای اجاره با سقف ۲۵ درصد، در صورت بروز هر نوع اختلاف و مشکل احتمالی، جهت رفع مشکلات و اختلافات، به مراجع قضایی صالح مراجعه کنند.

صادق با اشاره به اینکه این مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۵ معتبر است، گفت: متعاملین بازار اجاره جهت کسب هر نوع اطلاع در خصوص جزئیات اجرای این مصوبه می‌توانند از طریق تماس یا مراجعه به ادارات کل راه و شهرسازی استان مربوطه، پاسخ سؤالات و ابهامات خود را پیگیری و دریافت کنند.

برچسب ها: مسکن ، ساخت مسکن
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۴۷ ۰۲ تير ۱۴۰۵
متاسفانه بصورت خودکار صاحبخانه ما چشم به دهانه بنگاهی اجاره را دوبرابر کرد کاری هم باهاش نمی تونید بکنید مردم را شیر نکنید
۰
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۴:۲۲ ۰۲ تير ۱۴۰۵
مستاجری که همه همسایه ها ازش شاکی هستند را چطوری خودسرانه تمدید می کنید
۰
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۴:۰۳ ۰۲ تير ۱۴۰۵
کجای دنیا افزایش خقوق بیست در صد است بعد کلیه خدمات دولتی و غیر دولتی ۲۵ در صد می شود شما هم ملت را گیر آورده اید
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۳۴ ۰۲ تير ۱۴۰۵
با این کارتون باعث شدین که مالک به مستاجر رحم نکند اگه حرفی نمیزدین خیلی بهتر بود
۰
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۷ ۰۲ تير ۱۴۰۵
اگه تو راس میگی برو جلو 50 درصد افزایش قیمت ایرانخودرو بگیر برا مال مردم تصمیم نگیر
مخابرات 100 درصد تلفن گران کرد
اب و برق و گاز هم همینطور
۱
۱۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۷ ۰۲ تير ۱۴۰۵
این 25 درصد هم اومد روی مبلغ افزایش کالا برگ !!!!!
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۴ ۰۱ تير ۱۴۰۵
هروقت تونستید افزایش مرغ وتخم مرغ و گوشتو و ....... ولگنای ایران خودرو وسایپا دولتی خودتونو تا 25 درصد کنترل کنید بیاید از این قانونا بزارید
۰
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۰ ۰۱ تير ۱۴۰۵
سرکار خانم وزیر راه، چرا فکری به حال جاده های کشور و این آسفالت های خراب نمی کنید؟! خطرات جانی برای مردم و خسارات متعدد به خودروها ناشی از این وضعیت خراب جاده ها است، چرا فقط مشغول شعار دادن هستید پس کی می خواهید وارد عرصه عمل کردن بشوید؟!
۰
۱۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۴:۰۴ ۰۲ تير ۱۴۰۵
جاده هراز و امامزاده عبدالله را دریابید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۷ ۰۱ تير ۱۴۰۵
این کار بر خلاف شرع و قانون هستش وقتی مالک راضی نباشه چطور قرارداد تمدید میشه؟
۶
۳۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی محمد
۲۱:۱۸ ۰۱ تير ۱۴۰۵
چرا واسه خودتون از این نرخ ها تعیین نمیکنید ایران خودرو 40درصد دوباره افزایش داده ولی مردم هرچی شما میگید گوش کنن؟؟
۲
۳۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۹ ۰۱ تير ۱۴۰۵
ابران خودرو هر سه چهار ماه یکبار چهل درصد اضافه میکنه به بهانه. ودروغ قدیمی داریم ضرر میدیم دلار میره بالا ضرر میدن میاد پایین هم ضرر میدن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۷ ۰۱ تير ۱۴۰۵
از کجا بیاریم اجاره بدیم ؟ بریم بمیریم نه ؟
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۴:۰۶ ۰۲ تير ۱۴۰۵
کرایه ما شد بیست و پنج ملیون با چهارصد میلیون پیش دریافتی ۲۸ میلیون
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۷ ۰۲ تير ۱۴۰۵
مجبور نیستی در تهران زندگی کنی برو حاشیه شهر یا شهرهای اطراف تهران؛ با توجه به درآمدت محل زندگیت رو انتخاب کن
United States of America
علی
۲۱:۰۲ ۰۱ تير ۱۴۰۵
چرا دولت از کیسه خلیفه میبخشد خوب اب و برق و گاز را گران نکنه یا جلو گرانی بازار رو بگیره تا به مستاجرها کمک شود
۳
۴۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۲ ۰۱ تير ۱۴۰۵
تورم 100 درصد اضافه اجاره 25 درصد می‌خوان مردم بندازن به جون هم . مگه آزار دارید راست میگید جلوی تورم بگیرید
۲
۳۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۶ ۰۱ تير ۱۴۰۵
دولت تورم ۴۵ درصد رو رعایت نکرد ۲۵ درصد رو کی رعایت میکنه سرکار وزیر میلیاردی
۰
۳۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۹ ۰۱ تير ۱۴۰۵
اخباز امروز ساعت چارم گفت در مورد رسید کاغذی مبگفت که از امروز الکترونینی میشه و کاغذی دیگه اعتبار نداره
۳
۶
پاسخ دادن
۱۲
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