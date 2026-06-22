روغن هندوانه دارای خواص متعددی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - امین تاجبخش، متخصص طب سنتی در برنامه انارستان شبکه افق سیما به خواص روغن هندوانه اشاره کرد و گفت که این محصول سبب تسکین خستگی بدن و مقابله با آفتاب سوختگی می‌شود.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: طب سنتی ، طب ایرانی ، درمان بیماری
خبرهای مرتبط
غذا‌های مناسب برای استفاده در فصل تابستان + فیلم
غذا‌های مناسب برای فصل تابستان + فیلم
نوشیدن آب در چه شرایطی ضرر دارد؟ + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
طرح‌های جبرانی تابستانی برای جلوگیری از بازماندگی تحصیل اجرا می‌شود
خطرات استفاده از عینک آفتابی بدون محافظ UV
تاثیر منفی استرس بر انواع بیماری‌های پوستی + فیلم
ماه جولای، ماهی مملو از پدیده‌های نجومی
یک اپلیکیشن جدید که می‌تواند تشخیص سرطان پوست را متحول کند
تعویق یک هفته‌ای امتحانات پایان‌ترم در دانشگاه شهید رجایی
حمایت از نوآوران با تسهیلات فناوری/ توزیع اعتبار فناوری در مراکز رشد + فیلم
آخرین اخبار
حمایت از نوآوران با تسهیلات فناوری/ توزیع اعتبار فناوری در مراکز رشد + فیلم
تاثیر منفی استرس بر انواع بیماری‌های پوستی + فیلم
تعویق یک هفته‌ای امتحانات پایان‌ترم در دانشگاه شهید رجایی
خطرات استفاده از عینک آفتابی بدون محافظ UV
ماه جولای، ماهی مملو از پدیده‌های نجومی
یک اپلیکیشن جدید که می‌تواند تشخیص سرطان پوست را متحول کند
طرح‌های جبرانی تابستانی برای جلوگیری از بازماندگی تحصیل اجرا می‌شود
پنجاه و سومین جلسه شورای معین شورای عالی فضای مجازی برگزار شد
وزیر ارتباطات: قطع تلفن مشترکان تا عادی شدن شرایط شبکه بانکی تعلیق شد