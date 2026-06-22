در پی پیش‌بینی موج گرما در روز‌های آینده، رزمایش اطفای حریق جنگلی با هدف افزایش آمادگی و هماهنگی دستگاه‌های مسئول در شهرستان املش برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - داود نظری، رئیس اداره حفاظت محیط زیست املش گفت: رزمایش اطفای حریق با مشارکت این اداره و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری و جمعیت هلال احمر شهرستان برگزار شد.

او افزود: این رزمایش با توجه به افزایش محسوس دما و پیش‌بینی وقوع موج گرما در روز‌های آینده و با هدف پیشگیری، ارتقای سطح آمادگی و سنجش توان عملیاتی دستگاه‌های مسئول املش در مواجهه با آتش‌سوزی‌های احتمالی جنگلی در منطقه «شبخوس‌پهلو» در این شهرستان اجرا شده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست املش تصریح کرد: طی این رزمایش، نحوه هماهنگی، سرعت عمل و ظرفیت‌های اجرایی و امدادی دستگاه‌های مشارکت‌کننده در شرایط وقوع حریق جنگلی مورد ارزیابی قرار گرفت.

نظری تأکید کرد: برگزاری چنین رزمایش‌هایی نقش مؤثری در ارتقای آمادگی، کاهش خسارات زیست‌محیطی و صیانت از عرصه‌های طبیعی و جنگلی دارد و استمرار این برنامه‌ها با همکاری همه دستگاه‌های ذی‌ربط ضروری است.

اجرای رزمایش اطفای حریق در جنگل‌های املش

اجرای رزمایش اطفای حریق در جنگل‌های املش

اجرای رزمایش اطفای حریق در جنگل‌های املش

منبع: روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان

برچسب ها: اطفای حریق ، اجرای رزمایش
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