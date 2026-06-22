باشگاه خبرنگاران جوان - داود نظری، رئیس اداره حفاظت محیط زیست املش گفت: رزمایش اطفای حریق با مشارکت این اداره و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری و جمعیت هلال احمر شهرستان برگزار شد.
او افزود: این رزمایش با توجه به افزایش محسوس دما و پیشبینی وقوع موج گرما در روزهای آینده و با هدف پیشگیری، ارتقای سطح آمادگی و سنجش توان عملیاتی دستگاههای مسئول املش در مواجهه با آتشسوزیهای احتمالی جنگلی در منطقه «شبخوسپهلو» در این شهرستان اجرا شده است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست املش تصریح کرد: طی این رزمایش، نحوه هماهنگی، سرعت عمل و ظرفیتهای اجرایی و امدادی دستگاههای مشارکتکننده در شرایط وقوع حریق جنگلی مورد ارزیابی قرار گرفت.
نظری تأکید کرد: برگزاری چنین رزمایشهایی نقش مؤثری در ارتقای آمادگی، کاهش خسارات زیستمحیطی و صیانت از عرصههای طبیعی و جنگلی دارد و استمرار این برنامهها با همکاری همه دستگاههای ذیربط ضروری است.
منبع: روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان