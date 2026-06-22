رئیس دانشگاه علامه طباطبائی گفت: دانشگاه علامه طباطبائی با توجه ویژه به هوش مصنوعی، ابتدا آن را در قالب دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت دنبال می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - شجاع احمدوند، رئیس دانشگاه علامه طباطبائی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان به اهمیت هوش مصنوعی در دنیای امروز اشاره کرد و گفت: دانشگاه علامه طباطبائی توجه ویژه‌ای به هوش مصنوعی دارد و معاونت آموزش را مأمور کرده است تا مطالعاتی را در زمینه کاربرد هوش مصنوعی در علوم انسانی انجام دهد.

رئیس دانشگاه علامه طباطبائی ادامه داد: اگرچه در ابتدا بنا بود این موضوع در قالب یک رشته دانشگاهی پیگیری شود، اما با توجه به ظرفیت‌ها، ابتدا در قالب دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت ارائه خواهد شد و پس از فراهم شدن منابع لازم، به سمت ایجاد رشته مستقل حرکت خواهیم کرد.

وی افزود: هوش مصنوعی پدیده‌ای دوگانه است که هم ظرفیت‌های فراوانی را برای نظام آموزش عالی فراهم کرده و هم چالش‌هایی را به همراه دارد.

برچسب ها: هوش مصنوعی ، دانشگاه علامه طباطبائی
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