باشگاه خبرنگاران جوان - حسن کشاورزی اظهار کرد: این عملیات توزیع از روز چهارشنبه ۲۷ خردادماه آغاز شده است و تا پایان ایام محرم و صفر ادامه دارد تا از کمبود احتمالی مواد غذایی در طول ایام عزاداری جلوگیری شود.

او بیان کرد: در این طرح عظیم مجموعاً بیش از یک هزار و ۱۵۰ تن کالای استراتژیک و اساسی در اختیار نهاد‌های ذی‌ربط قرار می‌گیرد.

به گفته کشاورز؛ جزئیات اقلام توزیع شده در این طرح شامل ۴۰۰ تن برنج، ۶۰۰ تن شکر، ۱۵۰ تن مرغ و ۴۰۰ تن روغن مایع است.

این مقام مسئول تأکید کرد: این اقدام با برنامه‌ریزی دقیق جهت مدیریت زنجیره تأمین و تسهیل برگزاری مراسم‌های مذهبی در سراسر استان انجام می‌شود. این طرح بخشی از سیاست‌های دولت برای کنترل قیمت‌ها و تضمین موجودی کالا در مناسبت‌های حساس مذهبی و اجتماعی است.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: توزیع این اقلام در مناطق مختلف استان تحت نظارت مستقیم کارشناسان بازرگانی انجام می‌شود تا اطمینان حاصل گردد که کالا‌های مذکور به دست مصرف‌کنندگان نهایی و مراکز برگزاری مراسم می‌رسد.

شکوفایی تولید و اشتغال در گلخانه‌های کوچک مقیاس در فارس

کاووس همتی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس نیز گفت: با استقرار ۱۴۵ واحد گلخانه کوچک مقیاس در مساحتی بالغ بر ۶ هکتار، استان فارس وارد مرحله جدیدی از خودکفایی تولید و اشتغال‌زایی در بخش کشاورزی شده است. این طرح که با تمرکز بر واحدهای زیر ۳۰۰ مترمربع در محدوده شهرها و روستاها اجرا می‌شود، تحولی در الگوی بهره‌برداری از زمین‌های خرد و افزایش تولید محصولات در محیط‌های کنترل‌شده ایجاد کرده است.

او اعلام کرد: اجرای این طرح ملی با هدف تسریع در صدور مجوزها و تسهیل فرآیند تولید برای کشاورزان خرد انجام شده است.

همتی اضافه کرد: این حرکت استراتژیک، علاوه بر افزایش بهره‌وری از اراضی کوچک، بستری را برای انتقال کشت سبزیجات و محصولات گلخانه‌ای به مجاورت مراکز مصرف فراهم آورده است.

به گفته همتی؛ این واحدهای تولیدی کوچک با نیاز سرمایه‌گذاری اندک، مستقیماً به سمت هدف اصلی یعنی ایجاد فرصت‌های خوداشتغالی و افزایش درآمد خانوارها در روستاها حرکت می‌کنند. از مزایای کلیدی این رویکرد می‌توان به ایجاد مهارت‌های مدرن در کشاورزان، حفظ کاربری اراضی در حاشیه شهرها و کاهش چشمگیر هزینه‌های حمل‌ونقل و پس از برداشت اشاره کرد.

همتی اظهار کرد: برای بهره‌مندی از این فرصت و دریافت پروانه تأسیس، متقاضیان باید در محدوده سکونتگاهی خود امکان احداث داشته و از دسترسی به زیرساخت‌های حیاتی شامل آب، برق و گاز برخوردار باشند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: این طرح با تبدیل “زمین‌های خرد” که در گذشته از نظر اقتصادی غیرقابل توجیه بودند، به واحدهای تولیدی مدرن، پتانسیل‌های اقتصادی نهفته در روستاها را احیا می‌کند. همچنین در دورانی که خشکسالی یک تهدید جدی است، این گلخانه‌ها با مدیریت هوشمندانه مصرف آب، امنیت غذایی را در سطح خرد و محلی تضمین می‌کنند.

منبع: جهاد کشاورزی فارس