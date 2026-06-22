باشگاه خبرنگاران جوان - شهرداری منطقه ۱۱ تهران با راهاندازی پویش «هر دست یک خدمت، هر دل یک همراهی» گام تازهای برای سازماندهی ظرفیتهای مردمی در مراسم تشییع رهبر شهید برداشته است. این پویش با هدف ایجاد هماهنگی میان نیروهای داوطلب و مدیریت شهری و ارتقای کیفیت خدماترسانی به زائران و شرکتکنندگان در مراسم طراحی شده است.
در قالب این پویش، گروههای جهادی، هیئات مذهبی، تشکلهای مردمی و شهروندان داوطلب برای مشارکت در بخشهای مختلف از جمله پخت و توزیع غذا، اسکان موقت زائران، حملونقل، خدمات شهری، هدایت جمعیت، امدادرسانی و پشتیبانی رسانهای دعوت شدهاند.
مدیریت شهری منطقه ۱۱ با تأکید بر نقش مؤثر مشارکتهای مردمی در برگزاری مطلوب این مراسم اعلام کرده است که حضور داوطلبان حتی در بازههای زمانی محدود نیز میتواند به ارتقای نظم و تسهیل خدماترسانی به خیل عظیم زائران کمک کند.
آمادهسازی گسترده برای میزبانی زائران شمال کشور در منطقه یک
در آستانه برگزاری مراسم تشییع، ستاد ویژه خدماترسانی منطقه یک تهران تشکیل شده و برنامهریزیهای گستردهای برای میزبانی از زائران استانهای گلستان و مازندران در دستور کار قرار گرفته است.
هادی حقبین، شهردار منطقه یک، با تأکید بر لزوم آمادگی کامل تمامی بخشهای اجرایی، خواستار شناسایی و تجهیز ظرفیتهای موجود برای اسکان زائران شده است. بر این اساس، فضاهای آموزشی، دانشگاهی و پارکینگهای مراکز بزرگ برای پذیرش و استقرار زائران آمادهسازی خواهند شد.
همچنین در حوزه حملونقل و ترافیک، محدودیتهای ویژهای پیشبینی شده است. بزرگراه شهید بابایی به عنوان ورودی اصلی شمال شرق تهران به پارکینگ خودروهای زائران اختصاص مییابد و ناوگان حملونقل عمومی نیز مسئول جابهجایی زائران از محل توقف خودروها به ایستگاههای مترو خواهد بود.
میزبانی از ۵۰ هزار زائر و اجرای طرحهای توسعه شهری در منطقه ۹
شهرداری منطقه ۹ نیز از آمادگی کامل برای میزبانی از کاروانهای عزادار استانهای کردستان و ایلام خبر داده است. به گفته مدیران شهری این منطقه، بیش از ۵۰ هزار زائر در مجموعههای ورزشی، مدارس، مساجد و حسینیههای منطقه اسکان داده خواهند شد.
در کنار تدارکات مربوط به مراسم تشییع، پروژههای عمرانی و خدماتی منطقه نیز با سرعت در حال اجراست. از جمله این طرحها میتوان به تکمیل فازهای مختلف ابرپروژه شاخه غربی بزرگراه یادگار امام (ره)، ساماندهی شبکه فاضلاب و اجرای طرحهای بهسازی معابر اشاره کرد.
شهردار منطقه ۹ همچنین از توسعه برنامههای مسجدمحور، حمایت از نوسازی بافتهای فرسوده، بازگشایی کامل مجموعههای ورزشی و اجرای طرحهای ویژه برای بانوان خبر داده و بر نقش مشارکتهای مردمی در پیشبرد این برنامهها تأکید کرده است.
تثبیت مالکیت ۱۴۶ هزار مترمربع از املاک شهرداری در منطقه ۱۹
شهرداری منطقه ۱۹ تهران از تثبیت مالکیت و اخذ اسناد کاداستری سه فقره از املاک متعلق به شهرداری به مساحت بیش از ۱۴۶ هزار و ۷۰۰ مترمربع خبر داد؛ اقدامی که به عنوان یکی از مهمترین برنامههای صیانت از داراییهای عمومی در این منطقه محسوب میشود.
حسین اخگرپور، شهردار منطقه ۱۹، با اشاره به اهمیت تعیین تکلیف املاک شهری اظهار کرد صدور اسناد کاداستری علاوه بر جلوگیری از هرگونه تعرض و سوءاستفاده احتمالی، زمینه ارتقای شفافیت در مدیریت املاک شهری را نیز فراهم میکند.
وی این اقدام را در راستای اجرای قانون جامع حدنگار و حفاظت از حقوق عمومی و بیتالمال دانست و تأکید کرد روند ساماندهی وضعیت املاک شهرداری با جدیت ادامه خواهد داشت.
توسعه شبکه آبرسانی و احیای بوستان جنگلی سرخهحصار در منطقه ۱۳
شهرداری منطقه ۱۳ از اجرای ۸۰ کیلومتر شبکه آبرسانی زیرسطحی در بوستان جنگلی سرخهحصار خبر داد؛ پروژهای که با هدف حفظ و تقویت پوشش گیاهی این بوستان بزرگ در شرق تهران اجرا شده است.
به گفته سیدمحمدرحیم مرتضوی، شهردار منطقه، در حال حاضر ۱۰ مخزن آب در محدوده سرخهحصار فعال است و با انتقال آب از چاهها به این مخازن، فرآیند آبیاری درختان به شکل قطرهای و هدفمند انجام میشود.
وی همچنین از برنامهریزی برای کاشت ۳۵ هزار اصله نهال در سال ۱۴۰۵ خبر داد و اظهار داشت توسعه فضای سبز و افزایش تنوع گونههای گیاهی از مهمترین برنامههای مدیریت شهری برای ارتقای کیفیت محیطزیست این بوستان خواهد بود.
آغاز طرح ایمنسازی مسیر دوچرخه و پیادهروی در منطقه ۶
شهرداری منطقه ۶ تهران عملیات اجرایی احداث دیوار حائل مسیر ویژه دوچرخهسواران و عابران پیاده در محدوده کوی دانشگاه را آغاز کرده است. این پروژه بخشی از «طرح مسیر سرزندگی» محسوب میشود که با هدف توسعه حملونقل پاک و ارتقای ایمنی شهروندان اجرا میشود.
سیدمرتضی روحانی، شهردار منطقه ۶، این طرح را یکی از اقدامات تحولآفرین در حوزه حملونقل شهری دانست و گفت جداسازی مسیرهای دوچرخهسواری و پیادهروی از شریانهای اصلی تردد، امنیت و آرامش بیشتری برای دانشگاهیان و شهروندان فراهم میکند.
به گفته وی، اجرای این پروژه گام مهمی در تکمیل شبکه مسیرهای ایمن دوچرخهسواری و پیادهروی در مرکز پایتخت و تحقق رویکردهای نوین مدیریت شهری به شمار میرود.