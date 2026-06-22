معاون وزیر راه‌وشهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی، اجرای تکالیف برنامه هفتم پیشرفت، تحقق اهداف و برنامه‌های راهبردی، مدیریت بودجه، کنترل هزینه‌ها، برنامه‌های عملیاتی، تحول اداری و توسعه سازمانی را از مهم‌ترین مأموریت‌های معاونت برنامه‌ریزی، توسعه مدیریت و منابع سازمان در دوره جدید اعلام کرد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد شکیبی‌نسب در مراسم تکریم و معارفه معاون برنامه‌ریزی، توسعه مدیریت و منابع این سازمان با تأکید بر نقش کلیدی این معاونت در تحقق اهداف سازمانی گفت: در شرایط کنونی، پاسخگویی به تحولات اقتصادی، تجاری و فناوری مستلزم برنامه‌ریزی هوشمندانه، آینده‌نگری و استقرار مدیریت مبتنی بر داده است و معاونت برنامه‌ریزی باید با نگاهی راهبردی، مسیر آینده سازمان را ترسیم کند.

آینده‌نگری و مدیریت مبتنی بر داده؛ راهبرد اصلی معاونت برنامه‌ریزی

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با تأکید بر نقش کلیدی معاونت برنامه‌ریزی، توسعه مدیریت و منابع در تحقق اهداف سازمانی گفت: در شرایط کنونی، پاسخگویی به تحولات اقتصادی، تجاری و فناوری مستلزم برنامه‌ریزی هوشمندانه، آینده‌نگری و استقرار مدیریت مبتنی بر داده است و معاونت برنامه‌ریزی باید با نگاهی راهبردی، مسیر آینده سازمان را ترسیم کند.

رضایتمندی ذینفعان و کارکنان؛ مهم‌ترین سرمایه سازمان

وی رضایتمندی ذی‌نفعان، به‌ویژه کارکنان سازمان در ستاد و بنادر کشور را یکی از مهم‌ترین شاخص‌های عملکردی دانست و اظهار کرد: خدمات مرتبط با احکام، پرداخت‌ها، امور رفاهی، آموزشی و سایر خدمات سرمایه انسانی باید با کیفیت مطلوب ارائه شود تا رضایت کارکنان به‌عنوان اصلی‌ترین سرمایه سازمان تأمین شود.

آموزش و توانمندسازی؛ ضرورتی اجتناب‌ناپذیر

معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اهمیت آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی خاطرنشان کرد: دانش و فناوری با شتاب زیادی در حال تحول است و ضروری است از ظرفیت دانشگاه‌های معتبر و اساتید برجسته داخلی و بین‌المللی برای ارتقای دانش و مهارت‌های کارکنان استفاده شود.

وی افزود: همکاران سازمان از دانش و تجربه ارزشمندی برخوردارند، اما به‌روزرسانی مستمر دانش و مهارت‌ها و بهره‌گیری از آموزش‌های نوین، لازمه همگامی با تحولات پرشتاب امروز است.

شایسته‌سالاری و ایجاد بانک جامع اطلاعات سرمایه انسانی

شکیبی‌نسب بر ضرورت استقرار نظام شایسته‌سالاری و مدیریت استعدادها تأکید کرد و گفت: یکی از خلأهای موجود در سازمان، نبود بانک جامع اطلاعات سرمایه انسانی است؛ به‌گونه‌ای که اطلاعات دقیق و یکپارچه‌ای از تخصص‌ها، سوابق، تجربیات و تحصیلات همکاران در دسترس مدیران قرار ندارد.

وی ادامه داد: این موضوع باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن ساماندهی شود تا امکان شناسایی استعدادها، برنامه‌ریزی برای ارتقای کارکنان و بهره‌گیری مطلوب از ظرفیت‌های انسانی سازمان فراهم شود.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به استقبال همکاران برای پذیرش مسئولیت‌های بیشتر اظهار داشت: سرمایه‌های انسانی سازمان باید دیده شوند، استعدادهای آنان شناسایی شود و زمینه رشد و ارتقای آنان فراهم شود؛ زیرا این رویکرد موجب افزایش انگیزه، تعلق سازمانی و بهره‌وری خواهد شد.

جانشین‌پروری؛ ضرورتی برای آینده سازمان

وی با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی برای آینده سرمایه انسانی سازمان افزود: با توجه به بازنشستگی تدریجی نیروهای باتجربه و محدودیت جذب نیروهای متخصص در سال‌های گذشته، باید برنامه‌ریزی دقیقی برای تربیت مدیران و کارشناسان آینده سازمان انجام شود.

شکیبی‌نسب همچنین از خدمات مدیران عامل پیشین سازمان قدردانی کرد و گفت: هر یک از مدیران عامل سابق در دوران مسئولیت خود اقدامات ارزشمند و ماندگاری را برای توسعه سازمان به انجام رسانده‌اند که شایسته تقدیر و سپاسگزاری است.

بازنگری ساختار سازمانی و تقویت حضور بین‌المللی

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی بازنگری در ساختار سازمانی متناسب با مأموریت‌های ملی و بین‌المللی سازمان را از دیگر ضرورت‌های پیش‌رو دانست و اظهار کرد: سازمان بنادر و دریانوردی به دلیل گستردگی فعالیت‌های بین‌المللی خود، نیازمند تقویت حضور در مجامع و نهادهای بین‌المللی، توسعه تعاملات خارجی و بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های دیپلماسی دریایی و بندری است.

وی افزود: ساختار سازمانی باید متناسب با مأموریت‌ها و مسئولیت‌های روزآمد سازمان مورد بازنگری قرار گیرد تا پاسخگوی نیازهای داخلی و بین‌المللی باشد.

شفافیت؛ زیربنای اعتمادسازی و ارتقای عملکرد

شکیبی‌نسب با تأکید بر اهمیت شفافیت در عملکرد سازمانی تصریح کرد: نظارت دستگاه‌های نظارتی و نهادهای قانونی، امری طبیعی و در راستای ارتقای سلامت اداری است و هرچه سازمان در زمینه شفاف‌سازی عملکرد، ارائه گزارش‌های مستمر و اطلاع‌رسانی دقیق‌تر عمل کند، اعتماد عمومی و سازمانی نیز افزایش خواهد یافت.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه اقدامات ارزشمندی در حوزه شفافیت در سازمان بنادر و دریانوردی انجام شده است، اما این روند باید بیش از پیش تقویت و توسعه یابد.

تداوم مسیر تعالی سازمانی با همدلی و مشارکت کارکنان

معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان با قدردانی از خدمات معاون پیشین برنامه‌ریزی، توسعه مدیریت و منابع سازمان و آرزوی موفقیت برای معاون جدید، ابراز امیدواری کرد: با همکاری، همدلی و همراهی همه کارکنان، مسیر تعالی سازمانی و ارتقای جایگاه سازمان بنادر و دریانوردی با قدرت بیشتری ادامه یابد.

بنا بر این گزارش، در این مراسم، داود حسنی‌زاده، معاون سابق برنامه‌ریزی، توسعه مدیریت و منابع با بیان اینکه در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها از نگاه شخصی و فردی پرهیز کرده و با رویکرد فرایندمحور به اجرای امور پرداخته است، گفت: ارتقای جایگاه برنامه‌ریزی اجرایی و بودجه‌ریزی سازمان بنادر؛ احیا و راه‌اندازی کمیته‌های ساختاری و ارتقای شفافیت مالی و گزارشگری مالی از جمله اقدامات توسعه‌ای سازمان در حوزه پشتیبانی انسانی و مالی بوده است. 

همچنین لقمان پارسی‌نیا، سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت و منابع سازمان بنادر و دریانوردی در سخنانی به برنامه های خود برای تعالی و ارتقای جایگاه انسانی این سازمان اشاره کردو گفت: جذب نیروهای انسانی متخصص از طریق آزمون‌های جاری کشور و آموزش و توانمندسازی سازی نیروهای جذب شده از طریق قانون ایثارگری، یکی از اهداف آتی قلمداد می‌شود.

به گفته پارسی‌نیا، شفافیت و انضباط مالی، توسعه معیشت پرسنل و بهبود رفاهیات پرسنل بازنشسته از دیگر برنامه‌های معاونت برنامه‌ریزی محسوب می‌شود.

برچسب ها: بنادر ، دریانوردی
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