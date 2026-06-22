باشگاه خبرنگاران جوان - محمد کاظمی فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه همزمان با اولین هفته قوه قضاییه در برنامه صف اول شبکه خبر حاضر شد و به تشریح عملکرد معاونت آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و هوشمندسازی دستگاه قضایی پرداخت.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، با اشاره به اقدامات تحولی این مرکز در راستای ارتقای خدمات قضایی گفت: در دوران «تحول و تعالی» قوه قضاییه، بستری فراهم شده است که مردم بتوانند بهصورت شبانهروزی از خدمات قضایی استفاده کنند؛ حرکتی که با هدف تسهیل امور مردم و افزایش کارآمدی نظام قضایی شکل گرفته است.
وی با بیان اینکه محدودیتهای زمانی و مکانی برای مراجعان تا حد زیادی برطرف شده است، افزود: شهروندان دیگر برای پیگیری پروندههای خود در شهرهای مختلف کشور، نیازی به مراجعه حضوری در آن جغرافیا ندارند؛ چرا که اکنون این امکان فراهم شده است تا افراد از هر نقطهای که حضور دارند، امور قضایی خود را بهصورت برخط و در هر ساعت از شبانهروز پیگیری کنند.
کاظمیفرد با تأکید بر اینکه این تحول محدود به داخل کشور نیست، تصریح کرد: ایرانیان خارج از کشور نیز همگام با هموطنان خود در داخل کشور، قادرند بهصورت شبانهروزی از خدمات قضایی بهرهمند شوند. این دستاورد بزرگ، گامی اساسی در نظام قضایی کشور برای دسترسی عادلانه، آسان و فرامرزی به خدمات قضایی محسوب میشود.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه همچنین به تسهیلات ویژه برای گروههای حرفهای اشاره کرد و گفت: برای وکلا، کارشناسان رسمی و نمایندگان حقوقی دستگاهها که به واسطه شغل خود یا امور مرتبط با پروندههای اعضای خانوادهشان، نیاز به ارتباط مستمر با دستگاه قضا دارند، بستههای ویژهای پیشبینی شده است.
وی خاطرنشان کرد: این گروه میتوانند با استفاده از این زیرساختها، امور حرفهای خود را با سرعت و سهولت بیشتر و بدون نیاز به مراجعه به مجتمعهای قضایی، از داخل منزل یا محل کار پیش ببرند که این اقدام در راستای هوشمندسازی فرایندها، علاوه بر کاهش مراجعات حضوری، موجب صرفهجویی در وقت و هزینههای مراجعان و افزایش چشمگیر بهرهوری در تعاملات حقوقی و قضایی شده است.
کاظمیفرد با بیان اینکه در دوران «تحول و تعالی»، ارائه خدمات قضایی هوشمند و در دسترس، یک اولویت راهبردی است، اظهار داشت: هماکنون ایرانیانی که در خارج از کشور سکونت دارند، میتوانند بهسادگی حساب کاربری ثنای خود را دریافت کرده و بدون نیاز به حضور فیزیکی، از تمامی ظرفیتهای زیستبوم خدمات قضایی ما بهرهمند شوند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به وضعیت ابلاغهای قضایی به عنوان مهمترین داده مورد نیاز مراجعان، تصریح کرد: در حال حاضر ۹۷ درصد از ابلاغهای قضایی بهصورت الکترونیک صادر و ارسال میشود. این آمار نشاندهنده یک جهش بزرگ در زیرساختهای فناوری است که باعث شده ما به یک چرخه کامل و کارآمد از خدمات دست پیدا کنیم.
وی در ادامه با اشاره به اینکه این زیرساختها مسیر را برای هوشمندسازی کامل فرآیندها هموار کرده است، افزود: ما اکنون در نقطهای هستیم که ابلاغها بهصورت هوشمند ارسال میشوند و چرخه خدمات، از ثبت دادخواست تا ابلاغ و دادرسی، به شکل یکپارچه و دیجیتال درآمده است. این تحول، علاوه بر حذف کاغذ، تضمینکننده سرعت و دقت در رسیدگی به پروندههای قضایی است.