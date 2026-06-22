باشگاه خبرنگاران جوان - هورالعظیم به عنوان بزرگترین تالاب خوزستان، نقش مهمی در حفظ تعادل اکولوژیک منطقه، تأمین معیشت جوامع محلی و پشتیبانی از گونههای مختلف گیاهی و جانوری دارد.
با رهاسازی بچهماهیهای بومی، زمینه برای افزایش جمعیت گونههای سازگار با شرایط طبیعی تالاب فراهم میشود. این اقدام علاوه بر کمک به بازسازی ذخایر آبزی، در بهبود زنجیره غذایی، افزایش پایداری اکوسیستم و حمایت از فعالیتهای صیادی پایدار نیز تأثیرگذار است.
سید محمدرضا موالیزاده امروز دوشنبه در آیین رهاسازی بچهماهی در تالاب هورالعظیم اظهار کرد: رهاسازی این تعداد بچهماهی بومی که با شرایط اقلیمی منطقه سازگار هستند، میتواند نقش مهمی در احیای زیستبوم تالاب و توسعه فعالیتهای شیلاتی ایفا کند.
وی افزود: تالاب هورالعظیم از دیرباز یکی از مناطق مستعد پرورش ماهی بوده است، اما در سالهای اخیر به دلایل مختلف از جمله مشکلات زیستمحیطی، این ظرفیت کاهش یافته که با برنامهریزیهای انجامشده، تلاش میشود این بخش دوباره احیا شود.
استاندار خوزستان تأکید کرد: توسعه فعالیتهای شیلاتی در بسترهای طبیعی با استفاده از گونههای بومی، علاوه بر تقویت اقتصاد منطقه، میتواند در ایجاد اشتغال پایدار و تثبیت جمعیت در مناطق مرزی مؤثر باشد.
در ادامه، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان خوزستان نیز گفت: این اقدام با حضور استاندار خوزستان، نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل شیلات استان و جمعی از مسئولان در این تالاب انجام شد.
محمدجواد اشرفی افزود: در این برنامه بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه بچهماهی از گونههای بومی شامل بنی، شیربت و گتّان توسط اداره کل شیلات استان در تالاب هورالعظیم رهاسازی شد که میتواند نقش مهمی در افزایش ذخایر آبزیان و ایجاد معیشت پایدار برای جوامع محلی ایفا کند.
وی با تأکید بر اهمیت مشارکت مردمی در حفاظت از تالابها خاطرنشان کرد: همکاری صیادان و ساکنان منطقه در صیانت از این زیستبوم ارزشمند، نقش تعیینکنندهای در تداوم این اقدامات و دستیابی به نتایج مطلوب خواهد داشت.
اشرفی در بخش دیگری از سخنان خود به بازدید میدانی از وضعیت تالاب اشاره کرد و گفت: در این بازدید، وضعیت آبگیری تالاب و شرایط زیستمحیطی آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته بررسی شد که با توجه به بارندگیهای مناسب و افزایش پوشش گیاهی، تالاب در شرایط نسبتاً مطلوبی قرار دارد و در حال حاضر هیچگونه آتشسوزی در محدوده آن مشاهده نمیشود.
وی افزود: سال گذشته بخش عراقی تالاب با پدیده آتشسوزی و خوداشتعالی مواجه بود، اما امسال با بهبود شرایط، شاهد ثبات نسبی در وضعیت تالاب هستیم و امیدواریم با تداوم این روند و همکاری جوامع محلی، این شرایط پایدار باقی بماند.
حفاظت از تالاب هورالعظیم نیازمند همکاری دستگاههای اجرایی، کارشناسان محیط زیست و جوامع محلی است. تداوم برنامههای احیایی از جمله رهاسازی آبزیان بومی میتواند نقش مهمی در حفظ این سرمایه طبیعی برای نسلهای آینده ایفا کند.