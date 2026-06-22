باشگاه خبرنگاران جوان - محمد امین توکلی‌زاده، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در پنجاه و سومین نشست کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مجمع شهرداران کلان‌شهر‌های ایران که با محوریت برنامه‌ریزی برای مراسم «وداع و تشییع رهبر شهید» برگزار شد، اظهار داشت: «این آیین عظیم بی‌بدیل است و با استقبال بی‌نظیر مردم رو‌به‌رو شده است، ما نیز موظفیم به بهترین شکل ممکن از این حضور باشکوه میزبانی کنیم.»

وی در ادامه افزود: اعلام آمادگی کشور‌های مختلف برای حضور در این مراسم، نشان‌دهنده قدردانی و قدرشناسی امت مسلمان در سراسر جهان است. این رویداد بدون شک رستاخیز بزرگ ایرانیان و بزرگ‌ترین بیعت با رهبر سوم انقلاب اسلامی خواهد بود. بزرگترین تجمع انتقام خون‌خواهی، بزرگ‌ترین اجتماع ضداستکباری، نماد مقاومت ملی، همدلی ایرانیان، وحدت جهان اسلام و اجتماع عظیم مسلمین و شیعیان جهان است.

توکلی‌زاده بر لزوم برگزاری مراسم با حداکثر شکوه و عظمت تأکید کرد و گفت: هرچه این اجتماع باشکوه‌تر برگزار شود، بر عظمت اهداف آن افزوده خواهد شد. در این دریای عظیم مردمی نباید هیچ گوشه‌ای مغفول بماند و باید از همه نماد‌ها و ظرفیت‌ها بهره ببریم. بحث استکبارستیزی به عنوان یکی از محور‌های اصلی، به ویژه با توجه به شهادت رهبرمان در یک اقدام تروریستی غیرقانونی، باید به وضوح دیده شود.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی فراگیر با توجه به تنوع فرهنگ‌ها و عقاید و مذاهب گوناگون در این مراسم بی‌بدیل، ادامه داد: برای اقشار مختلف مردم، مذاهب و ادیان مختلف از جمله اهل سنت و سایر ادیان، باید فضای مناسب و سکو‌هایی را فراهم کنیم. تنوع فرهنگی و اعتقادی باید در این مراسم به نمایش درآید. امام شهید قله بیداری و بعثت مردمی است و این مراسم اوج شکوه و عظمت ملت ایران را نشان خواهد داد.

وی از برنامه‌ریزی برای حضور نماد‌های فرهنگی هر استان خبر داد و گفت: آیین‌های سنتی و سوگواری هر استان، چهره‌های فرهنگی، نخبگان ورزشی و شخصیت‌های محبوب استانی در مراسم تشییع میزبانی و بازنمایی خواهند شد. رسانه‌های محلی و استانی نیز رسالت سنگینی بر عهده دارند و باید همه ظرفیت‌های رسانه‌ای برای انعکاس شکوه این مراسم بسیج شود. هم کلیات و هم جزئیات این رویداد باید به درستی ثبت و مستندسازی شود.

توکلی‌زاده با تأکید بر بعد مردمی مراسم افزود: «آرمان‌های امام شهید، به‌ویژه مردمی‌سازی و جامعه‌پردازی که سال‌ها برای آن تلاش کردند، باید در این مراسم متجلی شود. از مساجد، موکب‌داران، جهادی‌ها، اربعینی‌ها، راهیان نور، خیریه‌ها و همه مجموعه‌های مردمی استفاده خواهیم کرد. ثبت‌نام کاروان‌ها و راه‌اندازی ستاد‌های مردمی در دستور کار است و شهرداری نقش هماهنگ‌کننده و پشتیبان را ایفا خواهد کرد.»

وی به اقدامات عملی شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: پویش "حسینیه امام شهید" راه‌اندازی شده، تا به واسطه این پویش پارکینگ‌ها برای اسکان تجهیز شده و ظرفیت مناسبی برای اسکان ایجاد شود. تمام نیرو‌های شهرداری خارج از مأموریت‌های معمول سازماندهی شده‌اند و گروه‌های مردمی مرتبط نیز در حوزه‌های مختلف فعال هستند. تدارکات امدادی و پزشکی با هماهنگی هلال احمر، آتش‌نشانی و سایر نیرو‌های امدادی به خوبی پیش می‌رود.

توکلی‌زاده در پایان سخنان خود بر اهمیت تاریخی این رویداد تأکید کرد و افزود: این بدرقه بزرگ و رستاخیز ایرانی باید به درستی تاریخ‌نگاری شود تا جزئیات آن برای آینده ماندگار بماند.

این نشست با حضور معاونان اجتماعی و فرهنگی و نمایندگان کلان‌شهر‌های کشور برگزار شد.