باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - مهدی نویدبخش، مدیرکل دفتر آموزش عالی غیردولتی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در تشریح فرآیندهای جذب دانشجو در مقاطع مختلف و مکانیزم تعیین شهریه در موسسات آموزش عالی غیردولتی، بر نظارت دقیق این وزارتخانه بر عملکرد هیئت امنای دانشگاه‌ها تأکید کرد.

نوید بخش در خصوص ابهامات موجود پیرامون مصاحبه‌های ورودی دانشگاه‌ها گفت: در مقطع کارشناسی، اصل بر عدم برگزاری مصاحبه است، مگر در مواردی خاص که دانشگاه‌ها با مجوزهای مربوطه به صورت دو مرحله‌ای پذیرش انجام می‌دهند. در مقطع کارشناسی ارشد نیز رویکرد مشابهی حاکم است. اما در مقطع دکتری، فرآیند کاملاً مشخص است؛ پس از برگزاری آزمون سراسری و اعلام نتایج، دانشگاه‌ها بر اساس ترازهای اعلامی خود، داوطلبان را به میزان چند برابر ظرفیت برای مصاحبه دعوت می‌کنند.

مدیرکل دفتر آموزش عالی غیردولتی افزود: ظرفیت پذیرش هر دانشگاه بر اساس مصوبات شورای گسترش آموزش عالی و با لحاظ معیارهای کارشناسی تعیین شده و در پورتال سازمان سنجش اعمال می‌گردد. آمار دقیق ظرفیت‌ها نیز در اختیار سازمان سنجش است.