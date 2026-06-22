سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده، روز دوشنبه تأیید کرد مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، از ۲۳ تا ۲۵ ژوئن به امارات متحده عربی، کویت و بحرین سفر می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - تامی پیگوت، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده، روز دوشنبه تأیید کرد که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، از ۲۳ تا ۲۵ ژوئن از امارات متحده عربی، کویت و بحرین بازدید خواهد کرد و در جریان این سفر در نشستی با شورای همکاری خلیج فارس نیز شرکت خواهد کرد.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد: «وزیر امور خارجه در این سفر در مورد اولویت‌های منطقه‌ای از جمله یادداشت تفاهم با ایران، تلاش‌ها برای تضمین عبور آزاد و ایمن کامل از تنگه هرمز و اهمیت صلح و ثبات در منطقه گفت‌و‌گو خواهد کرد.»

منبع: الجزیره

برچسب ها: وزیر خارجه آمریکا ، تنگه هرمز
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