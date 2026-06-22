باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ حمید محبوبی مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار ما گفت: از صبح امروز تا کنون سه سانحه رانندگی در محورهای مواصلاتی استان به وقوع پیوسته است که منجر به مصدومیت ۶ نفر و فوت ۲ نفر شده است.
وی افزود: حادثه اول مربوط به واژگونی خودروی سمند در محور تسوج ـ سلماس میشود که ساعت ۱۰:۰۶ امروز دوشنبه ۱ تیرماه ۱۴۰۵؛ به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات گزارش شده بود.
محبوبی با اظهار اینکه این حادثه یک مصدوم داشت؛ گفت: نجاتگران پایگاه امداد و نجات شهرک صنعتی هلالاحمر سلماس بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند که بعد از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی مصدوم به مرکز درمانی منتقل شد.
مدیرعامل هلال احمر آذربایجان غربی افزود: حادثه دوم ساعت ۱۲:۳۰ امروز مربوط به گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه سواری سمند در محور چالدران - خوی به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.
وی با اظهار اینکه نجاتگران پایگاه امداد و نجات قره چیبلاغی چالدران بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند؛ گفت: این حادثه ۱مصدوم و ۱ فوتی بر جای گذاشت که فوتی صحنه بعد از رهاسازی به مراجع ذیصلاح تحویل گردید، همچنین مصدوم حادثه نیز بعد ازانجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شد.
به گفته محبوبی حادثه سوم نیز مربوط به انحراف از جاده پژو ۲۰۶ در محور ارومیه به سلماس بود که ۱ فوتی و ۴ مصدوم داشت.
وی افزود: این حادثه نیز ساعت ۱۵:۰۳ امروز در محور ارومیه به سلماس به وقوع پیوست.
محبوبی گفت: در این سانحه نجاتگران پایگاه امداد و نجات گردنه قوشچی هلالاحمر ارومیه بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند که فوتی بعد از رهاسازی به مراجع ذی صلاح تحویل داده شد و مصدومین حادثه بعد از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.