باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - دره شیرز سال‌هاست به عنوان یکی از شگفت‌انگیزترین جاذبه‌های طبیعی لرستان و غرب کشور شناخته می‌شود؛ منطقه‌ای که ترکیب کم‌نظیری از چشم‌انداز‌های طبیعی، ساختار‌های زمین‌شناسی و ظرفیت‌های گردشگری را در خود جای داده است. با این حال، آنچه امروز بیش از زیبایی‌های این دره جلب توجه می‌کند، کندی روند ساماندهی و فراهم نشدن زیرساخت‌های لازم برای بهره‌برداری مطلوب از این ظرفیت ارزشمند است.

علی امامی‌راد، نماینده مردم کوهدشت و رومشکان در مجلس شورای اسلامی و رئیس مجمع نمایندگان استان لرستان، ظهر امروز در جلسه بررسی مشکلات دره شیرز و رفع موانع ثبت جهانی این اثر طبیعی که در محل معاونت عمرانی استانداری لرستان برگزار شد، بر لزوم تسریع در ساماندهی این منطقه گردشگری تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت دره شیرز به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم گردشگری استان، گفت: دره شیرز سرمایه‌ای ارزشمند برای کوهدشت، لرستان و حتی کشور است و نباید موضوع ساماندهی آن به‌صورت عادی و بدون برنامه‌ریزی جدی دنبال شود.

امامی‌راد با بیان اینکه برای انجام مطالعات مربوط به ساماندهی دره شیرز، مبلغ ۵ میلیارد تومان از محل بودجه در اختیار نماینده قرار گرفته است، افزود: لازم است در زمینه ساماندهی منطقه شیرز، مشکل سایت پرورش ماهی مستقر در این محدوده تعیین تکلیف شده و مطالبات مربوط به آن نیز پرداخت شود تا روند ساماندهی با مانعی مواجه نباشد.

رئیس مجمع نمایندگان لرستان همچنین به ضرورت توسعه زیرساخت‌های دسترسی به این منطقه اشاره کرد و گفت: بهسازی و آسفالت مسیر دسترسی به دره شیرز و رفع مشکل سایت پرورش ماهی برای ساماندهی ورودی این منطقه و ایجاد زیرساخت‌های مناسب از اولویت‌های مهم در مسیر توسعه گردشگری این منطقه است.

وی در ادامه از پیگیری برای حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در کوهدشت خبر داد و اظهار کرد: در دیداری که با وزیر میراث فرهنگی داشتیم، از ایشان برای سفر به کوهدشت و بازدید از دره شیرز دعوت به عمل آمد که ایشان نیز قول مساعد داده‌اند و این سفر به‌زودی انجام خواهد شد.

تأکید رئیس مجمع نمایندگان لرستان بر رفع موانع ثبت جهانی دره شیرز را باید نشانه‌ای از اهمیت این موضوع در سطح ملی دانست. ثبت جهانی یک اثر طبیعی صرفاً به معنای قرار گرفتن نام آن در فهرست‌های بین‌المللی نیست؛ بلکه فرصتی برای جذب گردشگر، توسعه اقتصادی منطقه، ایجاد اشتغال پایدار و معرفی ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده لرستان به جهان است.

واقعیت این است که بسیاری از مناطق گردشگری کشور به دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب، فرصت‌های طلایی توسعه را از دست داده‌اند. دره شیرز نیز اگرچه از نظر جاذبه‌های طبیعی چیزی کم ندارد، اما همچنان با چالش‌هایی همچون وضعیت نامشخص برخی کاربری‌ها، ضعف راه‌های دسترسی و کمبود امکانات رفاهی و خدماتی مواجه است. در چنین شرایطی، اختصاص اعتبار برای انجام مطالعات ساماندهی و پیگیری رفع موانع موجود می‌تواند نقطه آغاز یک تحول مهم باشد.

از سوی دیگر، توسعه گردشگری بدون توجه به اصول حفاظت از محیط زیست و میراث طبیعی، نتیجه‌ای جز آسیب به سرمایه‌های ارزشمند منطقه نخواهد داشت؛ بنابراین هرگونه برنامه‌ریزی برای ساماندهی شیرز باید با رویکرد توسعه پایدار انجام شود؛ به گونه‌ای که هم زمینه حضور گردشگران فراهم شود و هم اصالت و بکر بودن این دره حفظ گردد.

سفر احتمالی وزیر میراث فرهنگی به کوهدشت نیز می‌تواند فرصتی برای جلب توجه بیشتر مسئولان ملی به ظرفیت‌های این منطقه باشد. آنچه امروز اهمیت دارد، عبور از مرحله وعده‌ها و جلسات و حرکت به سمت اجرای پروژه‌های عملیاتی است.

شیرز فقط یک جاذبه گردشگری نیست؛ نمادی از ظرفیت‌های مغفول‌مانده لرستان است. اگر عزم مدیریتی لازم برای رفع موانع و تکمیل زیرساخت‌ها شکل بگیرد، این دره می‌تواند به یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری طبیعی کشور و یک برند جهانی برای لرستان تبدیل شود.