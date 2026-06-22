باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - دکتر حاتم بوستانی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز این اقدام پزشکی که با همکاری شرکت فناوری بنیان یاخته‌های رویان صورت گرفته را نقطه‌عطفی در درمان بیماری‌های صعب‌العلاج در منطقه عنوان کرد.

او با اشاره به اینکه این پیوند از نوع «اتولوگ» (استفاده از سلول‌های خود بیمار) بوده، گفت: بیمار، پسر ۱۶ ساله‌ای است که به یکی از انواع سرطان‌های خون مبتلا بوده و روند درمان وی با موفقیت سپری شده و حال عمومی او مساعد است.»

دکتر بوستانی اضافه‌کرد: ذخیره‌سازی سلول‌های بنیادی، اصلی‌ترین و تقریباً تنها راه قطعی درمان بیماری‌هایی نظیر سرطان خون به شمار می‌رود و امروز دامنه کاربرد آن به بیماری‌های «نورولوژیک» و ضایعات بافتی نیز گسترش یافته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز، این همکاری را سرآغاز فصل جدیدی در درمان‌های پیشرفته استان دانست و تأکید کرد: اولین همکاری میان مؤسسه رویان و بیمارستان شفا، امکان انجام پیوند را با استفاده از چند کیسه خون و بدون کوچک‌ترین عارضه برای بیمار فراهم کرده است. این روش، گامی بلند در جهت بهره‌مندی از توان شرکت‌های دانش‌بنیان در کنار بخش دولتی است.

این مقام مسئول با برشمردن ظرفیت‌های استان خوزستان در این حوزه، یادآور شد: خوزستان یکی از استان‌های پیشتاز در زمینه سلول‌های بنیادی است؛ به‌گونه‌ای که از مجموع بیش از ۲۵۰ هزار نمونه ذخیره‌شده در کشور، سهم استان بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ نمونه است.

او در پایان با ابراز خرسندی از رضایت خانواده بیمار که یک سال و نیم از درگیری فرزندشان با بیماری «لنفوم» می‌گذشت، گفت: پیوند مغز استخوان، آخرین مرحله درمان این بیمار بود و تمام مراحل به خوبی طی شده است. این موفقیت، نویدبخش توسعه همکاری‌های مشابه در بیمارستان‌های دولتی و ارتقای سطح خدمات درمانی در جنوب کشور خواهد بود.