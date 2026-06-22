براساس اعلام سامانه عرضه خودر‌وهای وارداتی؛ متقاضیان ثبت نام از امروز تا ۸ تیر ماه مهلت دارند حساب خود را به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان وکالتی کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - متقاضیان از امروز تا ساعت ۲۳:۵۹ دوشنبه ۸ تیر ماه می توانند با افتتاح حساب وکالتی و مسدود کردن مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان نزد شعب بانک‌های واجد شرایط به نام "خودرو وارداتی" در این دوره ثبت نام کنند. 

براساس اعلام سامانه عرضه خودروهای وارداتی؛ متقاضیانی که با عناوینی غیر از عنوان مذکور اقدام به وکالتی نمودن حساب می‌کنند، امکان ثبت نام نخواهند داشت و سامانه هیچگونه مسئولیتی در خصوص موضوع مذکور ندارد.

گفتنی است؛ پس از وکالتی کردن حساب (۲۴ ساعت پس از ثبت درخواست در بانک مربوطه) تا روز سه شنبه مورخ ۹ تیر، امکان ورود به سامانه و انتخاب خودرو برای متقاضیان فراهم خواهد شد.

ذکر این نکته لازم است که؛ در حال حاضر تنها یک مدل خودرو در سامانه عرضه معرفی شده است؛ با این حال، همچون دوره‌های قبلی احتمال افزوده شدن مدل‌های جدید به فهرست خودرو‌های عرضه شده در روز‌های آینده وجود دارد.

متقاضیان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سامانه اطلاع رسانی خودرو‌های وارداتی مراجعه کنند.

منبع: صدا و سیما 

برچسب ها: خودروهای وارداتی ، سامانه یکپارچه خودرو
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