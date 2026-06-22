با تصمیم هیات رئیسه سازمان لیگ فوتبال ایران و تصویب هیات رئیسه فدراسیون فوتبال فصل آینده لیگ برتر با حضور ۱۸ تیم آغاز می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - با تصویب هیات رئیسه فدراسیون فوتبال بیست و پنجمین دوره لیگ برتر (فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴) به دلیل حمله وحشیانه دشمن به کشورمان به صورت نیمه تمام باقی می‌ماند و جدول لیگ نیز با شرایط فعلی متوقف می‌گردد.

 ضمن اینکه براساس این جدول ۳ نماینده فوتبال کشورمان برای حضور در مسابقات لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان آسیا به کنفدراسیون فوتبال آسیا به این ترتیب می‌شوند؛ تیم‌های اول و دوم جدول لیگ برتر به لیگ نخبگان راه یافته و نماینده سوم کشورمان که باید در لیگ قهرمانان سطح دو آسیا حضور یابد، بعد از برگزاری دیدار سه جانبه تعیین می‌شود.

براین اساس در روز ۵ تیرماه پرسپولیس و چادرملو اردکان به مصاف هم می‌روند و برنده این مسابقه در روز ۸ تیرماه به مصاف گل گهرسیرجان خواهد رفت. همچنین براساس مصوبه هیات رئیسه فدراسیون فوتبال مقرر گردید تیم انتهای جدول لیگ برتر (مس رفسنجان) در تک دیدار پلی آف و در زمین بی طرف روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه به مصاف تیم سوم جدول لیگ یک فصل جاری برود که برنده این دیدار به همراه تیم‌های قهرمان و نایب قهرمان لیگ یک فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ در لیگ برتر فصل آینده حضور خواهند داشت.

شایان ذکر است مسابقات بیست و ششمین دوره لیگ برتر (فصل ۱۴۰۶-۱۴۰۵) با حضور ۱۸ تیم از روز جمعه ۱۶ مردادماه آغاز خواهد شد. همچنین براساس مصوبه هیات رئیسه فدراسیون فوتبال در پایان مسابقات فصل آینده لیگ برتر ۴ تیم انتهایی جدول به لیگ یک سقوط می‌کنند.

برچسب ها: لیگ برتر فوتبال ، سازمان لیگ فونبال
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
پیمان اشراقی
۰۵:۰۲ ۰۲ تير ۱۴۰۵
سلام،

مخالفت هستم.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۱۷ ۰۲ تير ۱۴۰۵
آقا اگر به خاطر پرسپولیس تورنمنت برگزار میکنن ، چرا برای قهرمانی بین سه تیم اول جدول تورنمنت برگزار نشود ؟؟؟
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۵ ۰۱ تير ۱۴۰۵
اخرش کار خودشونو کردن! افرین به زور تیم ششم جدول!!!!!
۳
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