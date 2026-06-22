باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - آنتونیو کاستا، رئیس شورای اروپا، روز دوشنبه اعلام کرد که نشست انگلیس و اتحادیه اروپا که قرار بود ماه آینده برگزار شود، به تعویق خواهد افتاد. این تصمیم پس از اعلام استعفای کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر انگلیس، گرفته شد. کاستا گفت که قطعاً باید نشست را به تعویق بیندازند، اما در حال ارزیابی فرصت برای برگزاری این نشست جدید هستند و امیدوار است که جانشین استارمر به این مسیر برای ارتقای روابط با انگلیس ادامه دهد.

اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، نیز اندکی پس از سخنرانی استعفای استارمر در خیابان داونینگ، ادای احترام کرد و در شبکه‌های اجتماعی نوشت که امنیت اروپا و اوکراین به دلیل استارمر قوی‌تر شده است.

نشست سالانه اتحادیه اروپا و انگلیس تنها هفته گذشته برای ۲۲ ژوئیه اعلام شده بود و اکنون انتظار می‌رود به دلیل تغییر رهبری به تعویق بیفتد. آخرین حضور بین‌المللی استارمر به عنوان نخست‌وزیر، احتمالاً نشست ناتو در آنکارا در ۷ تا ۸ ژوئیه خواهد بود. این تحولات نشان‌دهنده توقف ناگهانی تلاش‌ها برای ارتقای روابط بین انگلیس و اتحادیه اروپا است.

منبع: آناتولی