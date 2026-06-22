باشگاه خبرنگاران جوان؛ ناهیده خدادادی -مسائل و مشکلات عمرانی شهرستان شبستر با حضور ظفر محمدی معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی، وجمعی از مدیران و مسئولین استانی و شهرستانی در شبستر برگزار و آخرین وضعیت پروژه‌های عمرانی شهرستان در حوزه‌های راهداری و مسکن و حوادث غیرمترقبه و ترافیکی مورد بررسی قرار گرفت و دستگاه‌های اجرایی گزارشی از روند اجرای طرح‌ها، مشکلات موجود و نیازهای اعتباری پروژه‌ها ارائه کردند.

نماینده مردم این منطقه در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از بدقولی ۲۰ ساله در اتمام اتوبان صوفیان - سلماس از سفر قریب الوقوع معاون وزیر راه و شهرسازی جهت آغاز عملیات روگذر در تقاطع سه راهی بندر شرفخانه در محور شبستر -سلماس خبر داد.

طاهری نماینده مردم شبستر با اشاره به احیای نسبی دریاچه ارومیه و سیل گردشگر به بندرشرفخانه به ضرورت تعیین تکلیف اسکله تاریخی وثبت ملی تال و پهنه گردشگری تفرجگاه ساحلی بندر شرفخانه تاکید کرد تا امکان سرمایه گذاری گردشگری صورت گیرد.

وی ضمن تاکید بر توجه جدی به مسیل های خطرناک مناطق امستجان ، مشنق، کوزه‌کنان و اراضی پایین دست رودخانه کفتر علی چای و روستاهای کافی الملک کوشک و شهر شندآباد و کلاش و ورکش در بخش صوفیان » انجام مطالعات و تخصیص اعتبارات جهت احداث دیواره سنگی، سیل بند و یا پل را خواستار شد

وی با اشاره به مشکلات مساکن مهر تسوج و شبستر خواستار تخصیص زمین‌ برای فرزندآوری در این شهرستان شد .

اکبر احمدزاده فرماندار شهرستان شبستر هم دراین جلسه با اشاره به پتانسیل های راهداری و گردشگری اظهارداشت درصورت احداث محور میانبر شبستر ایلخچی ـ تسوج کوشکسرای مرند مسافت به دو شهرستان اسکو و مرند بیش از یک سوم کاهش میابد.

وی با اشاره به اینکه محور ۷ کیلومتری و دو بانده کوزه کنان تا بندر شرفخانه تا آخر شهریور ماه سال‌جاری به بهره برداری میرسد احداث کمربندی شبستر را یکی از خواسته های اساسی در کاهش بار ترافیکی عنوان کرد.

فرماندار شبستر با اشاره به بارش های خوب سال‌جاری و احیای نسبی گردشگری و هجوم هزاران گردشگر به ساحل بندر شرفخانه گفت مردم انتظار دارند بندرشرفخانه مورد غفلت ولی مهری مجدد قرارنگیرد.

حجت الاسلام محمدی امام جمعه شبستر هم در این جلسه گفت قولی که به مردم میدهید عمل کنید .

از مشکلات احداث مسکن در روستاها گله کرد و خواستار حذف بوروکراسی دست وپاگیر وپشیمان کننده شد.

وی خواستار حل نیازهای اساسی مردم ومبارزه با گرانی کمرشکن بازشد.

بابک نجفیان مدیرکل راه و شهرسازی استان هم دراین جلسه علت تاخیر و کندبودن عملیات دو بانده کردن کوزه کنان تا غلمانسرای تسوج را کمبود بودجه عنوان کرد.

وی با تشریح میزان پیشرفت طرح‌های نهضت ملی مسکن در شهرستان شبستر گفت: اولویت اصلی ما تکمیل محور شبستر سلماس است.

وی با بیان اینکه احداث کمربندی شبستر از مطالبات اساسی مردم است معلق ماندن این پروژه را عدم تخصیص اعتبارات عنوان کرد.

وی با اشاره به آمار متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان شبستر گفت: در این شهرستان ۳۳۵ متقاضی تأیید نهایی شده‌اند که از این تعداد ۲۸۸ نفر به عنوان متقاضی مؤثر شناسایی و برای آنها پروژه تعریف شده است.

وی با اشاره به اجرای طرح جوانی جمعیت گفت: در شهرستان شبستر ۲۵۵ نفر در این طرح تأیید نهایی شده‌اند که برای ۲۲۷ نفر از آنان زمین تخصیص یافته است.

ظفر محمدی معاون عمرانی استانداری آذربایجان شرقی هم در این جلسه اظهار داشت با جمع بندی مسائل و مشکلات مطرح شده انشاالله نسبت به حل مشکلات اساسی و اولویت دار شهرستان شبستر اقدام خواهد شد.

اما با توجه به شرایط موجود متاثر از جنگ تحمیلی »»طرح های اولویت دار را مد نظر اولیه قرار خواهیم داد.