مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد بحران انرژی مرتبط با جنگ ایران روند حرکت به سوی برق‌رسانی را در بسیاری از کشور‌ها تسریع خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی، در اظهاراتی اعلام کرد که بحران انرژی مرتبط با ایران احتمالاً روند حرکت به سمت برق‌رسانی را تسریع خواهد کرد، زیرا کشور‌ها به دنبال کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و تقویت امنیت انرژی داخلی خود هستند.

بیرول گفت که بسیاری از دولت‌ها در حال بازنگری در استراتژی‌های انرژی، سیاست‌ها، مشارکت‌ها و انتخاب‌های فناوری خود هستند و انتظار او این است که این بحران شتاب بیشتری به برق‌رسانی بدهد. وی افزود که کشور‌ها به دنبال راه‌هایی برای محافظت از خود در برابر نوسانات قیمت سوخت‌های فسیلی هستند.

پیش از این، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور ایالات متحده، اعلام کرده بود که مذاکرات «پیشرفت زیادی» داشته و ایران با بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به این کشور موافقت کرده است.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده از منابع بین‌المللی، پس از حدود ۴۰ روز درگیری، قیمت نفت در بازار‌های جهانی به دلیل بسته شدن تنگه هرمز که در زمان صلح، حدود ۲۰ درصد از نفت و گاز جهان از آن عبور می‌کند، به طور قابل‌توجهی افزایش یافت و برای مدت طولانی بالای ۱۱۰ دلار باقی ماند. بسته شدن این آبراه استراتژیک باعث شد که عرضه نفت با اختلال جدی مواجه شود. این اختلال تا جایی پیش رفت که با پر شدن مخازن ذخیره و عدم امکان بارگیری و تخلیه نفت‌کش‌ها، تولیدکنندگان منطقه مجبور به تعطیلی چاه‌های نفت خود شدند. اگرچه با اعلام آتش‌بس دو هفته‌ای و سپس آغاز مذاکرات، قیمت نفت به حدود ۹۲ دلار کاهش یافت، اما بحران انرژی تمام نشده است. دلایل اصلی این موضوع عبارتند از نفت‌کش‌های بزرگ برای بازگشت به خلیج فارس نیاز به اطمینان از امنیت کامل در طول دوره آتش‌بس دارند. از سرگیری تولید نفت از چاه‌های تعطیل‌شده، فرآیندی پیچیده، پرهزینه و زمان‌بر است و مانند یک کلید ساده عمل نمی‌کند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: جنگ ایران و آمریکا ، قیمت انرژی ، برق رسانی
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