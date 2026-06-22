باشگاه خبرنگاران جوان- نمحمد امین حسینی گفت: پایش مستمر واحدهای صنعتی، خدماتی و درمانی با هدف پیشگیری از آلودگیهای زیستمحیطی و صیانت از سلامت عمومی و منابع طبیعی در دستور کار این اداره قرار دارد.
وی با اشاره به اهمیت نظارت بر فعالیت واحدهای مختلف افزود: مشکلات زیستمحیطی از جمله کمبود منابع آب، کاهش تنوع زیستی، مدیریت نامناسب پسماندها و آلودگیهای ناشی از فعالیت صنایع از مهمترین چالشهای پیشروی محیط زیست به شمار میرود.
رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان گچساران بیان کرد: در جریان اجرای برنامه پایش، ۱۲ واحد صنعتی، خدماتی و درمانی مورد ارزیابی قرار گرفتند که به دلیل وجود برخی نواقص و مسائل زیستمحیطی، اخطاریه دریافت کردند.
حسینی با بیان اینکه نتایج پایشها در سامانه جامع محیطزیست ثبت شده است تصریح کرد: براساس قوانین و مقررات، در صورت رفع نشدن موارد اعلام شده در اخطاریهها، واحدهای متخلف در مراحل بعدی به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
وی ادامه داد: بیمارستانهای بیبی حکیمه، نرگسی، نفت و شهید رجایی، مجموعههای نفتی گچساران ۱، ۲، ۳ و ۴، بیبی حکیمه ۱ و ۲، جایگاه دفن زباله و کشتارگاه گچساران از جمله واحدهایی هستند که در این مرحله اخطاریه زیستمحیطی دریافت کردهاند.
رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان گچساران تأکید کرد: حفاظت از محیط زیست و کاهش پیامدهای ناشی از آلودگیها مستلزم همکاری و تعامل مستمر مردم، دستگاههای اجرایی و واحدهای صنعتی است.