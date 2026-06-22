باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور با تشریح آخرین وضعیت جوی و ترافیکی راه‌های کشور اعلام کرد: در حال حاضر ترافیک در محورهای شمالی در برخی مقاطع سنگین است و رانندگان باید با توجه به شرایط مسیر، زمان سفر خود را مدیریت کنند.

وی گفت: در آزادراه تهران–کرج–قزوین حدفاصل گرمدره تا استاندارد و همچنین حدفاصل پل حصارک تا گلشهر، ترافیک سنگین گزارش شده است. همچنین در محور شهریار–تهران و بزرگراه تهران–ورامین در محدوده قلعه‌نو نیز ترافیک سنگین وجود دارد.

محرابی‌نیا افزود: در محورهای شمالی کشور، ترافیک در آزادراه تهران–شمال (جنوب به شمال) محدوده تونل شماره ۱۸ ، محور چالوس (جنوب به شمال) حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه، محور هراز (جنوب به شمال) محدوده سه‌راهی چلاو و محور فیروزکوه (جنوب به شمال) محدوده پل سفید سنگین است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور ادامه داد: در آزادراه تهران–پردیس محدوده تونل شماره یک و همچنین در محور قدیم تهران–بومهن حدفاصل سعیدآباد تا جاجرود نیز تردد با کندی همراه است.

وی درباره وضعیت جوی محورهای مواصلاتی اظهار کرد: در برخی محورهای استان مازندران بارش باران گزارش شده و در برخی مسیرهای شمالی نیز مه‌گرفتگی موجب کاهش دید رانندگان شده است.

محرابی‌نیا خاطرنشان کرد: همچنین در محورهای چالوس و فیروزکوه مه‌گرفتگی در ارتفاعات وجود دارد و سایر محورهای کشور از نظر جوی، شرایط عادی و بدون مداخلات جوی گزارش شده‌اند.