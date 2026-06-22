مدیر فروش و بازاریابی فولاد هرمزگان گفت: این شرکت سال گذشته با تأمین ۳۳ درصد از فروش داخلی تختال کشور، بالاترین سهم عرضه داخلی را در میان تولیدکنندگان کشور به خود اختصاص داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- مهدی شکریزاده مدیر فروش و بازاریابی فولاد هرمزگان گفت: فولاد هرمزگان در سالی که صنعت فولاد با محدودیت‌های کم‌سابقه انرژی و چالش‌های متعدد تولید مواجه بود، موفق به عبور از ظرفیت اسمی تولید شد و ضمن حفظ تعهدات خود در بازار‌های داخلی و صادراتی، عنوان صادرکننده نمونه کشور را نیز کسب کرد و توانست در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌ها به تامین ارز در کشور کمک کند.

وی ادامه داد: سال گذشته ۳۳ درصد از کل فروش داخلی تختال کشور توسط فولاد هرمزگان تأمین شد که بالاترین سهم عرضه داخلی در میان تولیدکنندگان تختال کشور به شمار می‌رود که این دستاورد نشان‌دهنده جایگاه برجسته فولاد هرمزگان در بازار داخلی و نقش مؤثر این شرکت در تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین‌دستی کشور است.

مدیر فروش و بازاریابی فولاد هرمزگان خاطرنشان کرد: تأمین پایدار بازار داخل و حمایت از صنایع مصرف‌کننده همواره یکی از اولویت‌های اصلی شرکت بوده و این رویکرد در سال ۱۴۰۵ نیز با جدیت دنبال شده است.

این مدیر صنعتی یادآور شد: در شرایطی که کشور با محدودیت‌های انرژی، چالش‌های لجستیکی و آثار ناشی از جنگ تحمیلی مواجه بود، فولاد هرمزگان تلاش کرد با مدیریت هوشمند تولید، فروش و زنجیره تأمین، نقش خود را در حفظ پایداری بازار ایفا کند.

شکریزاده، با بیان اینکه بخش عمده تولیدات شرکت به تأمین نیاز واحد‌های نَوَرد و تولیدکنندگان ورق گرم کشور اختصاص یافته است، تصریح کرد: عملکرد سه‌ماهه نخست سال جاری نشان می‌دهد فروش داخلی فولاد هرمزگان نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۶۱ درصد افزایش یافته که بیانگر استمرار سیاست حمایت از بازار داخل و پاسخگویی مؤثر به نیاز مشتریان داخلی است.

وی تأکید کرد: فولاد هرمزگان همواره تلاش کرده میان تأمین نیاز بازار داخل، ایفای تعهدات صادراتی، حفظ بازار‌های بین‌المللی و ایجاد ارزش برای ذی‌نفعان توازن برقرار کند و این رویکرد در سال جاری نیز با قوت ادامه خواهد یافت.

مدیر فروش و بازاریابی فولاد هرمزگان تصریح کرد: فولاد هرمزگان با اتکا به توان فنی کارکنان، ظرفیت‌های تولیدی، برنامه‌ریزی منسجم و مدیریت حرفه‌ای، خود را متعهد به پشتیبانی از تولید ملی، تأمین پایدار نیاز صنایع پایین‌دستی و ایفای نقش مؤثر در توسعه صنعت فولاد و تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور می‌داند.

منبع: ایرنا