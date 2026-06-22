مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت:چهارشنبه و پنجشنبه در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب در برخی نقاط شمال غرب و شمال شرق کشور، رشد ابر، رگبار پراکنده گاهی رعد و برق و وزش باد شدید رخ خواهد داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت:امشب در شمال آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، برخی نقاط در مازندران و گلستان و ارتفاعات البرز مرکزی، افزایش ابر و رگبار پراکنده پیش بینی می شود.

وی افزود:این شرایط سه شنبه علاوه بر مناطق فوق در شمال آذربایجان غربی و خراسان شمالی مشاهده می‌شود.

او گفت: چهارشنبه و پنجشنبه در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب در برخی نقاط شمال غرب و شمال شرق کشور، رشد ابر، رگبار پراکنده گاهی رعد و برق و وزش باد شدید رخ خواهد داد.

ضیائیان توضیح داد:جمعه این شرایط در برخی نقاط شمال غرب و غرب سواحل دریای خزر پیش بینی می شود.

او گفت: طی این مدت در سایر نقاط کشور آسمان صاف تا کمی ابری خواهد بود.

وی افزود: همچنین از چهارشنبه تا جمعه در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب در جنوب سیستان و بلوچستان، ارتفاعات جنوب کرمان و هرمزگان، افزایش ابر، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید دور از انتظار نیست.

او بیان کرد: امشب برخی مناطق در جنوب غرب، مرکز، دامنه‌های جنوبی البرز، شرق و شمال شرق کشور در بعضی ساعات وزش باد شدید و گردوخاک پیش‌بینی می شود.

وی افزود:طی پنج روز آینده شرق دریای عمان و طی سه روز آینده دریای خزر مواج مواج است.