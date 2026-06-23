باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - این روز‌ها حیاط تاریخی کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه بزرگ مرحوم حاج حسین آقا ملک به آستان قدس رضوی، حال و هوای متفاوتی به خود گرفته است؛ فضایی که به همت این واقف بزرگ بنا شده، اکنون میزبان شور حسینی و شعور نوجوانی در قالب «هیأت بهشت» است.

این محفل تخصصی به میزبانی موزه ملک و با مشارکت مرکز موسیقی مأوا، رسانه حریم مدیا، شهرداری منطقه ۱۲ و کلاس مداحی منادیان مکتب‌الزهرا (س) هم‌زمان با دهه اول محرم کار خود را آغاز کرده است.

امیرحسین کسائی، مسئول حریم مدیا مرکز موسیقی مأوا در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان اشاره به جزئیات این طرح اظهار داشت: ما در دهه اول محرم امسال ۶ روز جلسه از ساعت ۱۷ تا اذان مغرب برگزار می‌کنیم. ویژگی بارز این برنامه، واگذاری تمام مسئولیت‌ها به خودِ نوجوانان است؛ از فیلمبرداری، عکاسی و انتظام سالن گرفته تا قرائت قرآن، زیارت عاشورا، مداحی و روضه‌خوانی. حتی فضای کناری حسینیه را به شهربازی تربیتی تبدیل کرده‌ایم تا بچه‌ها با حال خوب وارد هیأت شوند.

وی با تأکید بر حضور خانواده‌ها افزود: در این برنامه دکتر سعید عزیزی و دکتر هادی زینلی به عنوان کارشناس خانواده سخنرانی می‌کنند و حجت‌الاسلام رمضانی نیز در حین بازی، احکام ساده را به بچه‌ها آموزش می‌دهد. در بخش عزاداری نیز آداب کامل با حضور مداحانی، چون امیر عباسی، سیدمحمدرضا نوشه‌ور و محسن عراقی و اجرای گروه سرود ابناءالحسن (ع) رعایت می‌شود. هدف اصلی مرکز مأوا و سایر بانیان، الگوسازی است تا هیأت مذهبی کودک و نوجوان در کشور جدی گرفته شود و این حرکت به صورت مستمر و فصلی ادامه یابد.

رادین پورشاهین، نوجوان شرکت‌کننده در این مراسم، با بیانی صمیمی و در عین حال عمیق، از تأثیرات معنوی این مراسم گفت: ما اینجا حال و هوای بسیار خوبی دارد. کودکان و نوجوانان می‌توانند در کنار خانواده حاضر شوند و بدون دغدغه، لحظاتی شاد را در این فضای معنوی تجربه کنند.

این نوجوان در ادامه به ابعاد محتوایی برنامه‌ها اشاره کرد و افزود: سخنرانی‌ها به‌گونه‌ای است که ما به‌خوبی متوجه مفاهیم می‌شویم. همچنین مداحی‌هایی که در رثای امام حسین (ع) اجرا می‌شود، برای ما بسیار گیرا و تأثیرگذار است.

در ادامه گفت‌و‌گو با نوجوانان حاضر در مراسم سوگواری محرم، مهیار محولاتی، دیگر نوجوان شرکت‌کننده، به یکی از ویژگی‌های متمایز این هیئت اشاره کرد و گفت: در بسیاری از هیئت‌ها، ادارهٔ امور عمدتاً بر عهدهٔ بزرگ‌ترهاست، اما در اینجا فضای مراسم به‌گونه‌ای طراحی شده که کودکان و نوجوانان خود، نقش اصلی را در مدیریت و برگزاری برنامه‌ها ایفا می‌کنند و جمع با محوریت حضور فعال آنان اداره می‌شود.

وی با تأکید بر اشتراک عاطفی همهٔ عزاداران افزود: همهٔ ما در غم امام حسین (ع) شریک هستیم و با سینه‌زنی و عزاداری، ارادت خود را به آن حضرت نشان می‌دهیم؛ اما اینکه امور اجرایی به خودِ بچه‌ها سپرده شده، اتفاق بسیار ارزشمندی است که حس مسئولیت‌پذیری و تعلق خاطر را در ما تقویت می‌کند.