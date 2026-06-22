باشگاه خبرنگاران جوان - سید مجید طاهری، معاون بهره‌برداری شرکت توزیع نیروی برق استان قم در گفتگو با خبرنگاران ، با اشاره به افزایش دمای هوا و آغاز فصل گرما افزود: با شروع تابستان، شاهد رشد مصرف برق در سطح استان هستیم و روز گذشته با ثبت مصرف ۹۳۳ مگاوات، رکورد بیشترین مصرف برق از ابتدای سال تاکنون شکسته شد.

وی گفت: با توجه به افزایش مصرف در روز جاری، احتمال می‌رود این رقم باز هم افزایش یابد که در صورت تداوم، می‌تواند به ناترازی در شبکه برق منجر شده و اعمال خاموشی را اجتناب‌ناپذیر کند.

طاهری با بیان اینکه تاکنون خاموشی در بخش خانگی استان اعمال نشده است، ادامه داد: در بخش صنعت، خاموشی‌ها با اطلاع‌رسانی قبلی در حال اجراست، اما در صورت همکاری شهروندان در مدیریت مصرف، می‌توان امیدوار بود که نیازی به اعمال خاموشی در بخش خانگی نباشد.

معاون بهره‌برداری شرکت توزیع نیروی برق استان قم درباره سهمیه مصرف برق استان نیز گفت: میزان برق تخصیص‌یافته به هر استان بر اساس وضعیت مصرف در شبکه سراسری و آمادگی نیروگاه‌های کشور به‌صورت روزانه تعیین می‌شود. به طور متوسط، سهمیه مصرف برق قم حدود ۹۰۰ مگاوات در روز است، اما امروز مصرف استان از این میزان فراتر رفته است.

وی در این خصوص افزود: عدم اعمال خاموشی تا این لحظه به دلیل آن است که برخی استان‌ها کمتر از سهمیه تعیین‌شده خود برق مصرف می‌کنند و این موضوع امکان استفاده از مازاد ظرفیت را برای قم فراهم کرده است. اما اگر سایر استان‌ها نیز به سقف مصرف خود برسند، قطعاً ناچار به اعمال خاموشی خواهیم شد.

طاهری در پایان از شهروندان خواست با پیوستن به پویش «دمای همدلی» و تنظیم دمای وسایل سرمایشی روی ۲۵ درجه سانتی‌گراد، از استفاده از وسایل برقی پرمصرف در ساعات اوج مصرف، به‌ویژه از ساعت ۱۲ ظهر تا ۱۷ عصر، خودداری کنند تا شبکه برق استان بتواند بدون خاموشی، روز‌های گرم تابستان را پشت سر بگذارد.