\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0628\u0627\u0632\u06cc \u062a\u06cc\u0645 \u0645\u0644\u06cc \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0645\u0642\u0627\u0628\u0644 \u0628\u0644\u0698\u06cc\u06a9 \u0648 \u0628\u0627\u0632\u06cc \u062f\u0631\u062e\u0634\u0627\u0646 \u0645\u0642\u0627\u0628\u0644 \u062a\u06cc\u0645 \u062f\u0647\u0645 \u0631\u062a\u0628\u0647 \u0628\u0646\u062f\u06cc \u0641\u06cc\u0641\u0627\u060c \u062a\u06cc\u0645 \u0645\u0644\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0628\u0631 \u0633\u0631 \u0632\u0628\u0627\u0646 \u0631\u0633\u0627\u0646\u0647 \u0647\u0627 \u0648 \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644\u06cc \u0647\u0627\u06cc \u062f\u0646\u06cc\u0627 \u0627\u0646\u062f\u0627\u062e\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n