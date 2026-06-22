باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

نگاه رسانه‌ها و فوتبالی‌های دنیا به تیم ملی ایران + فیلم

تیم ملی فوتبال ایران، با عملکرد خود در دیدار با بلژیک، بر سر زبان بسیاری از رسانه‌ها و فوتبالی‌های جهان افتاده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - بازی تیم ملی فوتبال کشورمان مقابل بلژیک و بازی درخشان مقابل تیم دهم رتبه بندی فیفا، تیم ملی کشورمان را بر سر زبان رسانه ها و فوتبالی های دنیا انداخته است.

مطالب مرتبط
نگاه رسانه‌ها و فوتبالی‌های دنیا به تیم ملی ایران + فیلم
young journalists club

واکنش کاربران فضای مجازی به عملکرد تیم ملی مقابل بلژیک + فیلم

نگاه رسانه‌ها و فوتبالی‌های دنیا به تیم ملی ایران + فیلم
young journalists club

 تناقض‌های رسوا کننده اسرائیل اینترنشنال؛ از تیم‌ جمهوری اسلامی تا تیم‌ملی ایران! + فیلم

نگاه رسانه‌ها و فوتبالی‌های دنیا به تیم ملی ایران + فیلم
young journalists club

تب فوتبال ملی در سینماها + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
حمله گردشگران اسرائیلی به یک غذافروشی خیابانی در اسپانیا به دلیل برافراشتن پرچم فلسطین + فیلم
۶۹۱

حمله گردشگران اسرائیلی به یک غذافروشی خیابانی در اسپانیا به دلیل برافراشتن پرچم فلسطین + فیلم

۰۳ . تير . ۱۴۰۵
یکصد و پانزدهمین قرار مردمی در شب تاسوعای حسینی + فیلم
۵۳۵

یکصد و پانزدهمین قرار مردمی در شب تاسوعای حسینی + فیلم

۰۳ . تير . ۱۴۰۵
توصیۀ شهید سلامی به تیم مذاکره‌کننده: حامل امانت الهی هستید + فیلم
۵۲۰

توصیۀ شهید سلامی به تیم مذاکره‌کننده: حامل امانت الهی هستید + فیلم

۰۳ . تير . ۱۴۰۵
نذر عباس؛ روایت مادری از شهادت در ظهر تاسوعا + فیلم
۵۱۸

نذر عباس؛ روایت مادری از شهادت در ظهر تاسوعا + فیلم

۰۳ . تير . ۱۴۰۵
اعتراف مقام آمریکایی؛ کنترل تنگه هرمز، پیروزی بزرگ ایران در جنگ بود! + فیلم
۵۰۰

اعتراف مقام آمریکایی؛ کنترل تنگه هرمز، پیروزی بزرگ ایران در جنگ بود! + فیلم

۰۳ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha