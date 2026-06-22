باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر انگلیس، روز دوشنبه اعلام کرد که به محض انتخاب رهبر جدید، از سمت خود استعفا خواهد داد. اندی برنهام، ۵۶ ساله، به سرعت حمایت وزیر سابق بهداشت را به دست آورد و در مسیر تبدیل شدن به هفتمین رهبر انگلیس در ۱۰ سال اخیر قرار دارد. برنهام به عنوان عضوی از «چپ میانه» حزب کارگر شناخته می‌شود که از نظر سیاسی چپ‌تر از استارمر است. اولویت‌های سیاسی او شامل بهبود آموزش حرفه‌ای، ارائه مشاغل بهتر به جوانان، پایان دادن به «اقتصاد ضعیف» و غیرمتمرکز کردن قدرت دولت در لندن است.

برنهام در روستای اینتری، حومه لیورپول، به دنیا آمد و در نوجوانی به حزب کارگر پیوست. او در سال ۲۰۰۱ به پارلمان راه یافت و نزدیک به دو دهه خدمت کرد. در این مدت، به عنوان وزیر جوان در دولت تونی بلر و عضو کابینه گوردون براون نیز خدمت کرد. برنهام دو بار برای رهبری حزب کارگر نامزد شد و پس از شکست دوم، به عنوان شهردار منچستر انتخاب شد. در دوران همه‌گیری کووید-۱۹، او به دلیل دفاع از منطقه و چالش با محدودیت‌های بوریس جانسون، لقب «پادشاه شمال» را به خود اختصاص داد.

تصویر برنهام به عنوان یک فرد خارج از سیستم لندن، حمایت گسترده‌ای برای او به ارمغان آورد و او در سال ۲۰۲۴ برای سومین بار به عنوان شهردار منچستر انتخاب شد. او در مبارزات انتخاباتی خود از به ارمغان آوردن «منچستریسم» به سیاست انگلیس سخن گفت. منتقدان استدلال می‌کنند که رویکرد محبوب او در منچستر ممکن است به عنوان نخست‌وزیر نیز موفق باشد، اما برخی از سیاست‌های او مبهم است. برخی از چپ‌های حزب، از جمله روزنامه‌نگاران، از حمایت برنهام از اسرائیل انتقاد می‌کنند و فراخوان‌های او برای غیرمتمرکزسازی را «به طور نگران‌کننده‌ای قابل تفسیر» می‌دانند.

منبع: آسوشیتدپرس