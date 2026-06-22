باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، روز دوشنبه در ادامه اظهارات بی اساس خود ادعا کرد که ایران به عنوان بخشی از تلاشها برای تضمین آنچه او «صداقت هستهای» در آینده خواند، با بازرسیهای جامع تسلیحاتی موافقت خواهد کرد.
ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشیال خود نوشت: «همه به خوبی آگاهند که ایران برای تضمین "صداقت هستهای" در آیندهای دور، با بازرسیهای جامع تسلیحاتی موافقت خواهد کرد.»
ساعاتی پیش از این، جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، در مذاکرات بورگناستوک سوئیس ادعا کرده بود که «پایه بسیار خوبی» برای توافق نهایی ایجاد شده و تهران با بازگشت بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی به این کشور موافقت کرده است. با این حال، رسانه های رسمی ایران به نقل از یک منبع، ادعای ونس را تکذیب کرد و گفت که در مذاکرات اخیر سوئیس هیچ بحثی درباره بازگشت بازرسان آژانس به ایران مطرح نشده است.
در ۱۴ ژوئن، ایران و آمریکا از طریق میانجیگری پاکستان به تفاهم ۱۴ مادهای دست یافتند که هدف آن پایان دادن به جنگ چهار ماهه، بازگشایی تنگه هرمز و تعیین چارچوبی برای مذاکرات هستهای بود. این یادداشت تفاهم پس از امضای الکترونیکی توسط مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در ۱۸ ژوئن لازمالاجرا شد.
منبع: آناتولی